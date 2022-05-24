Vücuttaki ödeme savaş açan gıdalar

Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir. Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz. Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerinden olan kirazın saplarını sakın atmayın. Kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içebilirsiniz. Bu çay hem hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine çok iyi geliyor hem ödem atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak rahatlıkla tüketebilirsiniz.