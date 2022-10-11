Vücuttaki iltihabı kurutuyor! İşte o muhteşem bitki

Krem olarak kullanmayı tercih ederseniz, piyasada sırt, boyun veya romatizmal ağrıları yatıştırmak için belirtilen şeytan pençesi bazlı kremleri bulmak da mümkündür. Şeytan pençesinin yan etkileri Şeytan pençesinin sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle gastrit, bağırsak ülseri, diyabet veya safra taşı durumunda kullanımından kaçınılmalıdır. Şeytan pençesinin diğer yan etkileri şunlar olabilir: - Mide bulantısı, - İshal, - Tinnitus (kulaklarda çınlama), - Tat duyusu veya iştah kaybı. Bu bitkinin hamilelik veya emzirme döneminde alınmaması tavsiye edilir, şeytan pençesi fetüsün gelişimine müdahale edebilir. Şeytan pençesi karaciğer fonksiyonuna katıldığı için diğer ilaç tedavilerini alırken özel dikkat gösterilmelidir. Bu bitki ilaçların metabolizmasına katılarak etkilerini değiştirebilir. Şeytan pençesi, karaciğerin onları hızlı bir şekilde yok etmesini engellediği için vücuttaki ilaçların kalıcılığını artırarak hareket eder. Bu nedenle, diğer tedavileri izliyorsanız bitkiyi almaktan kaçınmak daha iyidir. Şüpheniz varsa, daima doktorunuza danışın.