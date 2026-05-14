  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da açılışta... Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu... Gümüşte yeni zirve sinyali! Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday Serdar Ali Çelikler’den lig bitmeden yeni sezon kehaneti: 'Galatasaray yüzde 70...' Sıcak gelişme: Galatasaray'ın Mısırlı planı! Bir taşla iki kuş: Omar Marmoush! Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı... Konut satışları, yılın zirvesinde! Tüm olasılıkları değerlendirmek zorundasınız... Ani kusma ve ishal varsa...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

Leao ile görüştüğü iddia edilen Hakan Safi'den bir büyük harekat daha geliyor... Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürerken, Mauro Icardi’nin sözleşmesiyle ilgili İstanbul’da satranç tahtası dizildi. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino’nun, Başkan Dursun Özbek’ten beklediği randevuyu alamayınca rotayı ezeli rakiplere kırdığı yönünde duyumlar geliyor. Sarı-kırmızılılarda efsaneleşen Icardi'nin bu hamlesi transfer piyasasını ayağa kaldırdı. İddiaya bir adım öteye götürenler tarih de verdi: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile Cuma günü kutlamalardan önce sözleşti.

#1
Foto - Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili İstanbul’da hareketli bir trafik yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino, Salı akşamı İstanbul’a ayak bastı ancak sarı-kırmızılı yönetimle beklediği görüşmeyi gerçekleştiremedi.

#2
Foto - Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

İstanbul’a gelir gelmez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile masaya oturmak isteyen Pino’ya başkanlık makamından "bekle" mesajı geldi. Başkan Özbek’in asistanı dün Divan Kurulu olduğunu belirterek, görüşmenin ancak Cuma günü yapılacak şampiyonluk kutlamalarından sonra gerçekleşebileceğini iletti.

#3
Foto - Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

İşte yılın en büyük tranfer olayı da bundan sonra başladı. Gelen bilgilere göre beklemediği bu yanıt üzerine sinirlenen menajer Elio Pino, rotasını Galatasaray'ın rakiplerine kırdı. Önce Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi’ye mesaj gönderdi. İkilinin Cuma günü, Galatasaray’ın kutlamalarından hemen önce bir araya gelmek üzere sözleştiği öğrenildi. Pino ayrıca Serdal Adalı’ya da bir mesaj iletti. Ancak Adalı tarafının henüz dönüş yapmadığı belirtildi.

#4
Foto - Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

Pino’nun bu hamlesi, sarı-kırmızılı kulislerde "stratejik bir rest" olarak yorumlandı. Icardi gibi bir figürün rakiplerle anılması ihtimali bile taraftar arasında infial yaratabilecek güçte. Özbek'in Cuma gününü beklemeden Pino ile görüşüp görüşmeyeceği ise soru işareti yarattı. Yönetim bu gerginliği şampiyonluk kutlamalarına gölge düşürmemesi için kapalı kapılar ardında çalıştığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı k..
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
Bahçeli'den Fatih Terim talimatı
Gündem

Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23