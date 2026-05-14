Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!

İşte yılın en büyük tranfer olayı da bundan sonra başladı. Gelen bilgilere göre beklemediği bu yanıt üzerine sinirlenen menajer Elio Pino, rotasını Galatasaray'ın rakiplerine kırdı. Önce Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi’ye mesaj gönderdi. İkilinin Cuma günü, Galatasaray’ın kutlamalarından hemen önce bir araya gelmek üzere sözleştiği öğrenildi. Pino ayrıca Serdal Adalı’ya da bir mesaj iletti. Ancak Adalı tarafının henüz dönüş yapmadığı belirtildi.