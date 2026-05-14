Leao'dan sonra bir bomba daha mı? Icardi'nin menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı!
Leao ile görüştüğü iddia edilen Hakan Safi'den bir büyük harekat daha geliyor... Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için geri sayım sürerken, Mauro Icardi’nin sözleşmesiyle ilgili İstanbul’da satranç tahtası dizildi. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Letterio Pino’nun, Başkan Dursun Özbek’ten beklediği randevuyu alamayınca rotayı ezeli rakiplere kırdığı yönünde duyumlar geliyor. Sarı-kırmızılılarda efsaneleşen Icardi'nin bu hamlesi transfer piyasasını ayağa kaldırdı. İddiaya bir adım öteye götürenler tarih de verdi: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile Cuma günü kutlamalardan önce sözleşti.