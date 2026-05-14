ABD'den sonra bir ülke daha Eskişehir'deki dev rezerv için Türkiye'nin kapısını çaldı: Tüm olasıkları değerlendiriyoruz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransa Stratejik Mineraller ve Metaller Tedarikinden Sorumlu Bakanlıklararası Delege Benjamin Gallezot, Eskişehir'deki devasa rezervi işaret ederek Türkiye'ye kritik bir teklifte bulundu.

Haberler > Ekonomi > Türkiye'ye nadir elementler için keşif teklifi! Gallezot: Tüm olasılıkları değerlendireceğiz Ekonomi Türkiye'ye nadir elementler için keşif teklifi! Gallezot: Tüm olasılıkları değerlendireceğiz Fransa Stratejik Mineraller ve Metaller Tedarikinden Sorumlu Bakanlıklararası Delege Benjamin Gallezot, Fransa'nın Türkiye ile kritik mineraller alanındaki işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek, işbirliğini hem hükümetler hem de şirketler düzeyinde zaman içinde derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. AA14 Mayıs 2026 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 14 Mayıs 2026 Perşembe 11:20 Türkiye'ye nadir elementler için keşif teklifi! Gallezot: Tüm olasılıkları değerlendireceğiz ABONE OL Gallezot, AA muhabirine, kritik minerallerde tedarik güvenliği ve çeşitliliğinin sağlanması için uluslararası işbirliği, teknoloji transferi ve finansman desteğinin kritik önem taşıdığını dile getirdi. Kritik minerallerin tedariki için teknik kapasitenin mevcut olduğunu ifade eden Gallezot, "Bu kaynakları geliştirmemiz gerekiyor ve bunun için işbirliği çok önemli." dedi.

Gallezot, nisanda İstanbul'da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında üye ülkelerle bu konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "OECD bu işbirliğini geliştirmek için çok uygun bir platform. Bu, çok sayıda ülkeyi kapsayan bir işbirliği. Türkiye hem sanayi kapasitesi hem de doğal kaynakları dikkate alındığında çok önemli bir ülke." diye konuştu. İstanbul'da ilgili bakanlarla kritik minerallerde olası Fransa-Türkiye işbirliği için de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Gallezot, "Fransa ile Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Ancak bunun çok taraflı bir çerçevede ele alınması gerekiyor. Teknoloji transferi yoluyla teknik işbirliği yapmamız lazım. Bu tür projeler için finansman desteği sağlamamız gerekiyor. Bazı Fransız kuruluşları halihazırda Türkiye'de kritik mineraller alanında yatırım yapmış durumda." bilgisini paylaştı.

Türkiye ile Fransa arasında işbirliği fırsatlarının henüz değerlendirme aşamasında olduğunu aktaran Gallezot, Türkiye'de yatırım yapan çok sayıda Fransız şirketi olduğunu dile getirdi.

Gallezot, Türkiye'nin maden kaynaklarını geliştirme konusunda iddialı bir politikası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Fransa olarak özellikle nadir toprak elementleri alanında güçlü teknik birikime sahibiz. Zira bu nadir toprak elementlerinin ayrıştırılmasına yönelik teknoloji 80 yılı aşkın süre önce Fransa'da geliştirildi. Görüşmelerin henüz başındayız. Olasılıkları değerlendireceğiz. Hem hükümetlerimiz hem de şirketlerimiz arasında ilişkileri zaman içinde geliştireceğiz." Halihazırda ön görüşmeler yapıldığını belirten Gallezot, "Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek. Şu an için belirlenmiş somut bir fikir bulunmuyor. Görüşmeler daha çok keşif niteliğinde." dedi.

Gallezot, kritik minerallerin günlük hayatta kullanılan birçok ürün ve eşyada bulunduğunu, yenilenebilir enerji üretiminde, bataryalarda, elektronikte ve sanayide kullanıldığını aktardı. Toplam 50 kritik mineral bulunduğunu anlatan Gallezot, "Bunların yeterli düzeyde tedarik edildiğinden emin olunması gerekiyor. Ayrıca tedarikin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Uluslararası işbirliği de tam olarak bu nedenle önem taşıyor. Zira tedarikte çeşitliliğin sağlanabilmesi, birden fazla ülkenin işbirliğini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu. Gallezot, tedarikte çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, "Çeşitlendirme, ister enerji ister kritik mineraller olsun, tedarik politikasının anahtarı. Dünya genelindeki tüm ülkeler tedarikte çeşitlilik istiyor. Bu sadece AB'ye özgü değil, ama AB bu konuda aktif. Fransa da oldukça aktif. Tedarikin çeşitlendirilmesi mümkün çünkü doğal kaynaklar açısından bir çeşitlilik bulunuyor. Bu kaynaklar, Fransa da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde mevcut." ifadelerini kullandı. Çeşitlendirme sürecinin zaman alacağını belirten Gallezot, "Birkaç yıl sürecektir, ancak mümkün. Bu konuda uluslararası işbirliği kilit nokta. Kaynakların, teknolojinin, becerilerin ve finansmanın bir araya getirilmesi gerekiyor ve bu da birçok ülkenin çabasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

