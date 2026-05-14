ABD'den sonra bir ülke daha Eskişehir'deki dev rezerv için Türkiye'nin kapısını çaldı: Tüm olasıkları değerlendiriyoruz

Gallezot, kritik minerallerin günlük hayatta kullanılan birçok ürün ve eşyada bulunduğunu, yenilenebilir enerji üretiminde, bataryalarda, elektronikte ve sanayide kullanıldığını aktardı. Toplam 50 kritik mineral bulunduğunu anlatan Gallezot, "Bunların yeterli düzeyde tedarik edildiğinden emin olunması gerekiyor. Ayrıca tedarikin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Uluslararası işbirliği de tam olarak bu nedenle önem taşıyor. Zira tedarikte çeşitliliğin sağlanabilmesi, birden fazla ülkenin işbirliğini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu. Gallezot, tedarikte çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, "Çeşitlendirme, ister enerji ister kritik mineraller olsun, tedarik politikasının anahtarı. Dünya genelindeki tüm ülkeler tedarikte çeşitlilik istiyor. Bu sadece AB'ye özgü değil, ama AB bu konuda aktif. Fransa da oldukça aktif. Tedarikin çeşitlendirilmesi mümkün çünkü doğal kaynaklar açısından bir çeşitlilik bulunuyor. Bu kaynaklar, Fransa da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde mevcut." ifadelerini kullandı. Çeşitlendirme sürecinin zaman alacağını belirten Gallezot, "Birkaç yıl sürecektir, ancak mümkün. Bu konuda uluslararası işbirliği kilit nokta. Kaynakların, teknolojinin, becerilerin ve finansmanın bir araya getirilmesi gerekiyor ve bu da birçok ülkenin çabasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.