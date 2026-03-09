Vücudun dengesini altüst etmeyin! İftara lifli besinlerle başlamak tokluk süresini uzatıyor

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan tatlıların tüketim zamanına da dikkat edilmesi gerekir. Tatlı tüketilecekse ana yemeğin hemen ardından küçük porsiyon şeklinde tercih edilmesi daha kontrollü bir yaklaşımdır. Saatler sonra ayrı bir öğün gibi tüketilen tatlılar fark edilmeden günlük enerji alımını artırabilir. Sebze ile başlayan bir iftar metabolik denge açısından küçük ama etkili bir adım olabilir."