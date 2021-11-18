Vücudu nikotinden arındıran besinler

Nikotin, tütün bitkilerinde doğal olarak bulunur ve büyük miktarlarda oldukça toksiktir. Sigaraya yeni başlayanlar nikotinin hoş olmayan toksik etkilerini yaşayabilirler, ancak kronik tütün kullanımının bir sonucu olarak kısa sürede tolerans gelişir. Nikotinin vücutta emilimi, alımın pH seviyelerine bağlıdır. Asidik sigara dumanından nikotinin emilimi akciğerlerde gerçekleşir. Dumansız tütün ürünleri ve nikotin sakızı (sigarayı bırakma), ağızdan emilimi kolaylaştırmak için özel olarak formüle edilmiştir. Akciğerlerden emilim daha hızlıdır. Akciğerlerden nikotin hızla kan dolaşımına ve beyne girer. Nikotin, beyin ve kas dokusundaki sinir hücrelerinin (sinapslar) birleşim yerlerinde bulunan özel hücre oluşumları veya reseptörler aracılığıyla çalışır. Bu reseptörler, vücutta mevcut olduğunda nikotini tanıma ve ona tepki verme yeteneğine sahiptir. Sonuç olarak, sinapsın çalışması değişir, yani kan damarlarının, kas dokusunun, dış veya iç salgı bezlerinin durumunu kontrol eden sinir iletimi bozulur. Reseptörler nikotin varlığını işaret ettiğinde kan basıncı yükselir ve dolaşım yavaşlar. Beyindeki dalgalar değiştirilir ve çeşitli endokrin ve metabolik etkiler başlatılır.