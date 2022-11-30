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Dünya
11
Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

2022-11-30 02:45:06
Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Rus ordusuna karşı Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun ağır kayıplarının devam ettiği açıklandı.

#1
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk cephesinde büyük kayıplar vermeye devam ettiğini iddia ederek, "Cephede durum ağır." değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Zekenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.

#3
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Rus güçlerinin özelikle Donetsk cephesinde ilerlemeye çalıştığını ancak Ukrayna Ordusu'nun Rus saldırılarını başarılı bir şekilde geri püskürtmeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Cephede durum ağır." dedi.

#4
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Rus ordusunun Donetsk cephesinde ilerlemek için büyük kayıplar verdiğini iddia eden Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin burada Rus birliklerin ilerlemesine izin vermediklerini kaydetti.

#5
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Zelenskiy, Rus güçlerinin Luhansk bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerini "elinde tutmaya", Harkiv bölgesinde ve Ukrayna'nın güneyinde ise ilerlemeye çalıştığını aktardı.

#6
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatarak bir suç işlediğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin yargılanması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

#7
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Zelenskiy, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile zaten bir işbirliği kurduk ve bu iş birliğini artıracağız. Ancak ne yazık ki mevcut uluslararası hukuki araçlar adalet (Ukrayna savaş konusunda) için yeterli değil." diye konuştu.

#8
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Ukrayna'da başlatılan savaşta suçlu şahısların yargılanması için ayrıca uluslararası bir mahkemenin kurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Saldırganlığın sorumluluğunun üstlenilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ek olarak özel bir mahkemeye ihtiyaç vardır.

#9
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

Böyle bir mahkeme oluşturmak için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Volodimir Zelenskiy itiraf etti: Cephede durum ağır

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