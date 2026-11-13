İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor
İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu Hoca, Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu Hoca, Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor.
Öte yandan fon soruşturmasında ismi geçenlerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Liste açıklanmadıkça herkes suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor." dedi.
İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu Hoca da konuyla ilgili bir sohbetinde önemli mesajlar verdi. Topçu yaptığı açıklamada, "İnsanların malını haksız yiyor diye biz Yahudileri lanetledik. Şimdi bakıyorsunuz, Müslümanlar Yahudileri aratmıyor. Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor.
Ondan sonra Gazze, Doğu Türkistan edebiyatı yapıyoruz. Slogan atmakla olmuyor bu işler. Faiz batırır diye diye yetişenler şu anda götürüyor. Bilmeyen yok bulaşmayan yok. Kamunun malını götürmüşler.
Peygamber Efendimizin (SAV) “Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne (miktarı) ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir" dediği hadisi var. Sıkıntıyı kendimizde aramamız lazım. Kafir zaten bozuktu. Ama tuhaf olan nedir? Müslümanların bu hale gelmiş olmasıdır" dedi.
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