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İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu Hoca, Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor.

#2
Foto - İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Öte yandan fon soruşturmasında ismi geçenlerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Liste açıklanmadıkça herkes suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor." dedi.

#3
Foto - İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu Hoca da konuyla ilgili bir sohbetinde önemli mesajlar verdi. Topçu yaptığı açıklamada, "İnsanların malını haksız yiyor diye biz Yahudileri lanetledik. Şimdi bakıyorsunuz, Müslümanlar Yahudileri aratmıyor. Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor.

#4
Foto - İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Ondan sonra Gazze, Doğu Türkistan edebiyatı yapıyoruz. Slogan atmakla olmuyor bu işler. Faiz batırır diye diye yetişenler şu anda götürüyor. Bilmeyen yok bulaşmayan yok. Kamunun malını götürmüşler.

#5
Foto - İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Peygamber Efendimizin (SAV) “Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne (miktarı) ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir" dediği hadisi var. Sıkıntıyı kendimizde aramamız lazım. Kafir zaten bozuktu. Ama tuhaf olan nedir? Müslümanların bu hale gelmiş olmasıdır" dedi.

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Yorumlar

Yorum

Hırsızığın Allah bu dünyada da öbür dünyada da belasını versin

Domaniç

Rabbim razı olsun bir medeniyet kuracağız diye yola çıkıldı bir çok şey feda edildi gelinen nokta bu diyecek birşey kalmamış
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