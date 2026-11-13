İsmailağa Cemaati'nden faiz çıkışı: Müslümanlar kamunun malını yemekte birbirleriyle yarışıyor

Peygamber Efendimizin (SAV) “Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne (miktarı) ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir" dediği hadisi var. Sıkıntıyı kendimizde aramamız lazım. Kafir zaten bozuktu. Ama tuhaf olan nedir? Müslümanların bu hale gelmiş olmasıdır" dedi.