SON DAKİKA
Volkswagen'in spor otomobil markası Porsche'de Çin şoku
AA Giriş Tarihi:

Volkswagen'in spor otomobil markası Porsche'de Çin şoku

Alman otomotiv devi Porsche'nin satışları 2025 yılında Çin'deki teslimatların azalmasının etkisiyle yüzde 10 düştü.

lman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun spor otomobil markası Porsche, 2025 yılına ilişkin araç teslimat sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, lüks spor otomobil üreticisinin küresel araç teslimat sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 düşüşle 279 bin 449 oldu. 2020 yılından bu yana satışların ilk kez 300 bin adedin altına düşmesi dikkati çekti.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa'daki satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 13 azalarak 66 bin 340'a geriledi. Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yıllık bazda değişmeyerek 86 bin 229 olarak kayıtlara geçerken, şirketin ana pazarlarından biri olan Almanya'da teslimatlar yüzde 16 düşüşle 29 bin 968'e indi.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık bazda yüzde 26'lık gerilemeyle 41 bin 938 araç teslimatı yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Çin'deki düşüşün temel nedeninin lüks segmentteki zorlu piyasa koşulları ve ülkede özellikle tam elektrikli modellerde artan yoğun rekabet olduğu belirtildi.

Alman üreticinin en çok satan modeli 84 bin 828 adetle Macan olurken, satışlardaki düşüşe rağmen Porsche'de elektrikli araçların toplam teslimatlar içindeki payı yüzde 22'ye ulaştı.

