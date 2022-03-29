Volkan-M ve Batu eski tanklara can veriyor

Sistemde yer alan atış hattından bağımsız çok hassas stabilizasyona sahip nişan hattı sayesinde ise, yüksek hızda ve en kötü arazi şartlarında bile titreşimsiz görüntü sağlayarak, hareket halinde iken hareketli hedeflere yüksek ilk atımda vuruş imkanı ortaya çıkarılıyor. Bu sayede iki periskop sisteminden birinde arıza meydana gelmesi halinde, mevcut atış kontrol sistemlerinden farklı olarak nişancı veya komutan diğer periskobu kendi kullanıcı ara yüzüyle kontrol edebiliyor ve tank muharebe sahasında tam performansla çalışabiliyor.