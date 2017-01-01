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Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da istihbaratçı olarak görev yaptığı sırada kullandığı kimlik kartı ortaya çıkarıldı.

  • Alman Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Almanya istihbarat kartının Stasi arşivlerinde bulunduğunu rapor etti.

  • 1980'li yıllarda Dresden'de KGB ajanı olarak göreb yapan Putin'in Doğu Almanya istihbarat kurumu kartı Stasi arşivlerinde ortaya çıktı.

  • Maj. Vladimir Putin olarak hazırlanan kartın imzalı olduğu ve 1989 yılında geçerliliğinin sona erdiğini gösteren fotoğrafı da yayınlandı.

  • Stasi arşivlerinin Dresden şubesi yöneticisi Konrad Felber, kartın Putin'e Stasi bürolarına engelsiz şekilde giriş çıkış sağladığını söyledi.

  • Felber ayrıca bu kart sayesinde Putin'in hiçkimseye KGB ajanı olduğunu söylemek zorunda kalmadığını belirtti.

  • Putin'in Doğu Almanya'da KGB adına görev yaptığı biliniyor.

  • Putin birkaç yıl önce Almanya'nın Dresden kentine gitmiş ve yaşadığı dönemde sık sık ziyaret ettiği mekanları gezmişti.

  • Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı

  • Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı

  • Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı

  • Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı

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