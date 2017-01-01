Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da istihbaratçı olarak görev yaptığı sırada kullandığı kimlik kartı ortaya çıkarıldı.
Alman Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Almanya istihbarat kartının Stasi arşivlerinde bulunduğunu rapor etti.
1980'li yıllarda Dresden'de KGB ajanı olarak göreb yapan Putin'in Doğu Almanya istihbarat kurumu kartı Stasi arşivlerinde ortaya çıktı.
Maj. Vladimir Putin olarak hazırlanan kartın imzalı olduğu ve 1989 yılında geçerliliğinin sona erdiğini gösteren fotoğrafı da yayınlandı.
Stasi arşivlerinin Dresden şubesi yöneticisi Konrad Felber, kartın Putin'e Stasi bürolarına engelsiz şekilde giriş çıkış sağladığını söyledi.
Felber ayrıca bu kart sayesinde Putin'in hiçkimseye KGB ajanı olduğunu söylemek zorunda kalmadığını belirtti.
Putin'in Doğu Almanya'da KGB adına görev yaptığı biliniyor.
Putin birkaç yıl önce Almanya'nın Dresden kentine gitmiş ve yaşadığı dönemde sık sık ziyaret ettiği mekanları gezmişti.
Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Vladimir Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı