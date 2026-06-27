Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Allâh-u Teâlâ, bu konuda emeği geçenlerden râzî olsun. Onları bütün hayırlı işlerde muvaffak eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin. Müslüman milletimizi ve vatandaşlarımızı bu Selefî-Vehhabî, DAEŞ yanlısı teröristlerin şerrinden muhafaza eylesin. Yine bu konuda yaptığımız görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve faydalı olduğunu böylece anlamış bulunmaktayım. Allah-u Teala, bu fakir kardeşinizi de bu cehennem köpeklerine karşı uyarıda bulunma hizmetinde daim ve muvaffak eylesin. Amin!" dedi.