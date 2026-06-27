Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken operasyonun detaylarını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken operasyonun detaylarını açıkladı.
Ahmet Hoca dün X'te kendi açıklaması gibi dolaşıma sokulan "Şeyhulislam İbn Teymiyye (rahimehullah) hakkındaki tüm ithamlarımdan vazgeçtiğimi, bu haksız isnatlarımdan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim" sözlerini yalanlayıp kendisine bazı Selefi grupların operasyon çektiğini duyurmuştu.
Ahmet Hoca bugün bir açıklama yayımlayarak kendise manipülatif saldırılar düzenleyen hesaplara erişim engeli getirildiğini açıkladı.
'Büyük müjde' diyerek bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Fetöcülerin ve özellikle dün bize operasyon çeken Selefî “Ebû”ların alayına bugün operasyon çekilerek hesapları erişime kapatılmıştır. Haberlerde zikredildiği üzere: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından son üç günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
Allâh-u Teâlâ, bu konuda emeği geçenlerden râzî olsun. Onları bütün hayırlı işlerde muvaffak eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin. Müslüman milletimizi ve vatandaşlarımızı bu Selefî-Vehhabî, DAEŞ yanlısı teröristlerin şerrinden muhafaza eylesin. Yine bu konuda yaptığımız görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve faydalı olduğunu böylece anlamış bulunmaktayım. Allah-u Teala, bu fakir kardeşinizi de bu cehennem köpeklerine karşı uyarıda bulunma hizmetinde daim ve muvaffak eylesin. Amin!" dedi.
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