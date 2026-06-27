  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak Kaan Yunanistan'da depreme neden oldu: O ülkenin kapısını çalmalıyız tek çıkış yolu bu Türkiye'nin kritik iki savunma projesiyle ilgili Metin Külünk'ten hiç hesapta olmayan çıkış Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi AK Partili isimden beklenmedik Vestel çıkışı: 'Müjde yakında' diyerek duyurdu Başkan Erdoğan'ın gurur günü! Torununun diplomasını kendi elleriyle verdi AK Parti Milletvekili Hasan Turan ölümden döndü! TEM Otoyolu'nda feci zincirleme kaza! Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemiler ne durumda! Bakan Uraloğlu, açıkladı Gece sıcakları uykuyu kaçırıyor: Daha serin uyumak için 9 öneri Türkiye'den dev operasyon! 1037 zanlı hakkında gözaltı kararı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken operasyonun detaylarını açıkladı.

1
#1
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Ahmet Hoca dün X'te kendi açıklaması gibi dolaşıma sokulan "Şeyhulislam İbn Teymiyye (rahimehullah) hakkındaki tüm ithamlarımdan vazgeçtiğimi, bu haksız isnatlarımdan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah’a tevbe ettiğimi açıkça ilân ederim" sözlerini yalanlayıp kendisine bazı Selefi grupların operasyon çektiğini duyurmuştu.

#2
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Ahmet Hoca bugün bir açıklama yayımlayarak kendise manipülatif saldırılar düzenleyen hesaplara erişim engeli getirildiğini açıkladı.

#3
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

'Büyük müjde' diyerek bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Fetöcülerin ve özellikle dün bize operasyon çeken Selefî “Ebû”ların alayına bugün operasyon çekilerek hesapları erişime kapatılmıştır. Haberlerde zikredildiği üzere: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından son üç günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

#4
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Büyük müjde, alayına operasyon çekildi

Allâh-u Teâlâ, bu konuda emeği geçenlerden râzî olsun. Onları bütün hayırlı işlerde muvaffak eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin. Müslüman milletimizi ve vatandaşlarımızı bu Selefî-Vehhabî, DAEŞ yanlısı teröristlerin şerrinden muhafaza eylesin. Yine bu konuda yaptığımız görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ve faydalı olduğunu böylece anlamış bulunmaktayım. Allah-u Teala, bu fakir kardeşinizi de bu cehennem köpeklerine karşı uyarıda bulunma hizmetinde daim ve muvaffak eylesin. Amin!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi
Dünya

İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

Terör devleti İsrail, Suriye topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor. İşgalci teröristler, Kuneytra kırsalında Tel Rıfîd batısında yeni bir kon..
Hedef güvenli, huzurlu Türkiye! Suç odaklarına sıfır tolerans
Gündem

Hedef güvenli, huzurlu Türkiye! Suç odaklarına sıfır tolerans

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadelemi..
Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!
Gündem

Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe kalkışma..
'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'
Dünya

'İsrail Lübnan'dan tamamen çekilmeli'

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kani, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde "askeri yenilgiyle k..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.
NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu
Dünya

NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, operasyon çocuklarının bitmek bilmeyen yalanlarına karşılık vermeye devam ediyor. DMM'den son yapılan açı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23