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Hayat-Aktüel
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Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

2023-12-27 23:58:45
Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildikleri ülkeler listesi değişti. İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin güncel listesi.

#1
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor. NTV'nin haberine göre, işte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

#2
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Andorra Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir. Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz. Arjantin Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz. Arnavutluk Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır. Azerbaycan Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz. Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.

#3
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Bahamalar Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsiniz. Bahreyn Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsiniz. Barbados Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsiniz. Belarus-Beyaz Rusya Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz. Belize Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz. Bolivya Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

#4
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Bosna-Hersek Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz. Botsvana Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsiniz. Brezilya Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Brunei Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir. Doğu Timor Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsiniz. Dominika Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır. Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. Ekvador Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır. El Salvador Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır. Endonezya Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin. Ermenistan Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır. Fas Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

#5
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Fiji Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin. Fildişi Sahili Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin. Online vize sadece Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor. Filipinler Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor. Filistin Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor. Guatemala Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Kore Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay. Gürcistan Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.

#6
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Haiti Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin. Honduras Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır. Hong Kong Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor. Irak Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor. İran İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor. Jamaika Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor. Japonya Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

#7
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Kamboçya Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor. Karadağ Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Katar Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır. Kazakistan Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır.

#8
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Kenya Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edebilirsin. İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor. Kırgızistan Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır. Kolombiya Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir. Komor Federe İslam Cumhuriyeti Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin. Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın. Kosova Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.

#9
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Kosta Rika Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır. Lübnan Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır. Madagaskar Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin. Makao Makao, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Makedonya Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin. Maldivler Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır. Malezya Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir. Mauritius Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Meksika

#10
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin. Moğolistan Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Moldova Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır. Nikaragua Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir. Niue Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin. Özbekistan Özbekistan'da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır. Palau Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin. Panama Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır. Paraguay 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.

#11
Foto - Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Peru Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır. Ruanda İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır. Samoa Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanınızdada 2 adet vesikalık bulundurmayı unutmayın. Sao Tome ve Principe Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir. Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır. Saint Lucia 6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor. Senegal Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin. Seyşeller Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok. Sırbistan Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Singapur Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Sri Lanka Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin. Suriye Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

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