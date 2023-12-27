Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Haiti Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin. Honduras Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır. Hong Kong Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor. Irak Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor. İran İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor. Jamaika Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor. Japonya Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.