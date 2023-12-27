Vizesiz gidilen ülkeler listesi güncellendi (İşte vizesiz seyahat edilebilen ülkeler)

Peru Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır. Ruanda İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır. Samoa Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanınızdada 2 adet vesikalık bulundurmayı unutmayın. Sao Tome ve Principe Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir. Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır. Saint Lucia 6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları 90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor. Senegal Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin. Seyşeller Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok. Sırbistan Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır. Singapur Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır. Sri Lanka Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin. Suriye Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.