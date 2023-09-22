2023-09-22 13:00:55 Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...
Son dakika haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı ve Alman hocanın yerine İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella getirildi. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Montella'nın da yardımcıları merak ediliyordu. Deneyimli teknik adamın teknik ekibinde bir de Türk hocanın olacağı ortaya çıktı. İşte gündeme gelen o sürpriz isim... Ermenistan ve Japonya maçlarının ardından yaptığı açıklamalarda eleştirilerin hedefi haline gelen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile TFF yollarını ayırdı.