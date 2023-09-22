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Spor
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Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

2023-09-22 13:00:55
Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

Son dakika haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı ve Alman hocanın yerine İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella getirildi. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Montella'nın da yardımcıları merak ediliyordu. Deneyimli teknik adamın teknik ekibinde bir de Türk hocanın olacağı ortaya çıktı. İşte gündeme gelen o sürpriz isim... Ermenistan ve Japonya maçlarının ardından yaptığı açıklamalarda eleştirilerin hedefi haline gelen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile TFF yollarını ayırdı.

#1
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin dün akşam Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden takip etti.

#3
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

A Milli Futbol Takımı'nı bugüne kadar 26'sı Türk, 20'si de yabancı olmak toplam 46 teknik direktör çalıştırdı. Stefan Kuntz'un yerine gelen Vincenzo Montella, milli takım tarihinin 21. yabancı teknik adamı oldu.

#4
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, millileri çalıştıracak 4. İtalyan antrenör olacak. Ay-yıldızlılarda daha önce İtalyan teknik adamlar Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini görev yaptı.

#5
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

49 yaşındaki çalıştırıcı bugüne kadar kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Montella söz konusu bu takımlarla toplam 438 resmi mücadeleye çıkarken, 194 galibiyet, 104 beraberlik ve 140 mağlubiyet aldı.

#6
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

ONTELLA'YA TÜRK YARDIMCI GELİYOR A Milli Takımın yeni hocası Montella'nın teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak A Milli Takımda görev alması bekleniyor.

#7
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

Ay-Yıldızlılar'da teknik heyete bir de yerli bir ismin getirilmesi bekleniyordu. O isim de ortaya çıktı.

#8
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

TUĞBERK TANRIVERMİŞ İSMİ GÜNDEME GELDİ Sabah'a göre; Montella'nın ekibinde bir Türk hoca talebinde bulunması sonrası, uzun yıllar Galatasaray bünyesinde hocalık görevinde bulunan ve şu an İtalya'da Roma'nın U18 Takımı'nın başında olan Tuğberk Tanrıvermiş'in gündeme getirildiği ortaya çıktı.

#9
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

33 yaşındaki genç hocayla görüşme kararı alan TFF'nin kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 33 yaşındaki Pro Lisans sahibi deneyimli çalıştırıcı, İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.

#10
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

Stefan Kuntz hakkında çarpıcı açıklamalar yapana Kaptan Hakan Çalhanoğlu "Emre'nin Milli Takım'a alınmamasıyla ilgili bir bilgim yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Hocamız Kuntz, çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı davranışlarınız bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir."

#11
Foto - Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

"Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi? Yerli hoca olsun diye bir düşünce söz konusu değil. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. Kaptan olarak benim de görüşüm alındı. Milli Takım'da bir oyun sistemimizin olması lazım" dedi.

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