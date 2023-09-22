Vincenzo Montella'ya Türk yardımcı hoca! İşte ortaya çıkan o flaş isim...

"Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi? Yerli hoca olsun diye bir düşünce söz konusu değil. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. Kaptan olarak benim de görüşüm alındı. Milli Takım'da bir oyun sistemimizin olması lazım" dedi.