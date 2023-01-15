Vicdansızlığın böylesi! 10 günlük bebek ölüme böyle terk edildi

Yaklaşık 1 hafta 10 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Bebeğin göbek bağı düşmüş, gözleri hala ödemli ve şiş duruyor. Bebeğin geldiğinde genel durumu iyiydi. Beslenmiş muhtemelen kan şekerine baktık, kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yeni doğan servisimize yatırdık. Şuan bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var, onun için ışık tedavisine başladık. Kan sonuçları henüz çıkmadı ama bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış” dedi.