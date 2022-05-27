Verilen desteklerle Şırnaklı çiftçiler alternatif ürüne yöneldi

Daha önce dışarıda yatırım yapan çiftçileri kentte yatırım yapması için davet ettiklerini aktaran Demirel, "Böylelikle bölgemizde hem istihdam sağlanmış olacak hem de kendi kendine yetebilen ve üretebilen bir Şırnak yaratmaya çalışıyoruz. Yeter ki onlar üretsin, biz her zaman onların yanındayız. Çiftçimizin buraya gelmesinin sebebi kendi bölgesinde alternatif bir ürün yetiştirmesidir. Daha önce buğday, mısır, arpa, pamuk ekilen bostanlar şimdi alternatif ürün olarak karpuz, çilek, marul, roka ekiliyor. Karpuza baktığımızda iklimsel olarak bölgemize uyumlu bir ürünümüz. Bölgemizde alternatif ürünler artarak devam edecek. Bölgemize yeni istihdam alanlarını, yeni alternatif ürünlerle devam ettireceğiz, üreteceğiz" dedi.