Vergisiz telefon almak isteyenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

‘BU MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR’ Tüketici Derneklerine bu konuda birçok şikayet geldiğini söyleyen Tüketici Denekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi: “Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi torununa bir cep telefonu satın almış. Ama cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Şimdi tüketici velisi de haklı olarak, ‘Bu durumu nasıl çözerim’ diye başvuruda bulundu. Bunun da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak, en azından bu 21 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Orada 9 bin küsur bir fatura üzerinden 4 bin 500 liralık bir iade söz konusu. Ama 21 kuruş nedeniyle bunun yapılmamış olması sadece tüketici öğrencileri mağdur eder. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yetkilileri bu konuda çözüme davet ediyoruz.”