2024-01-10 12:04:32 Vergisiz telefon almak isteyenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın
Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle öğrencilerin, satın aldıkları bilgisayar ve telefonları koymak için aldıkları 21 kuruş tutarındaki poşet yüzünden mağdur olduğunu söyledi. Bursa'da yaşayan Mehmet Ergun Ö.’nün (61), üniversite öğrencisi torunu Zeynep Ö.'ye (21), düzenlemeden yararlanarak, devlet katkısı dışında kalan ücreti kendisinin ödeyerek telefon hediye etmek istediğini söyleyen Yılmaz, "9 bin 500 TL'ye cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak, başvurusuna faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için kendisine, 'Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir' mesajı geldi" dedi.