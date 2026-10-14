Verdikleri sözü tutmamışlardı: BYD'den flaş Türkiye açıklaması

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Temmuz 2024’te imzalanan anlaşmaya göre şirket, Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir üretim tesisi kuracaktı. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanan fabrikada elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller üretilecek, ayrıca bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulacaktı. Projeyle 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması da hedefleniyordu.