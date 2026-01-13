  • İSTANBUL
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Ve Türkiye'ye müjde verildi! Şanlıurfa’nın başına talih kuşu kondu
Haber Merkezi

Ve Türkiye'ye müjde verildi! Şanlıurfa’nın başına talih kuşu kondu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa’nın talihini değiştirecek 8 bin dekarlık dev yatırımın müjdesini verdi.

NSosyal hesabından açıklama yapan Yumaklı, Şanlıurfa’ya yapılacak büyük yatırımı şu ifadelerle duyurdu:

“Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak.

8 bin dekar alana kurulan Türkiye’nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olan bu dev yatırım; bölgemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı, bereketli olsun”

