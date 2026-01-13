Ve Türkiye'ye müjde verildi! Şanlıurfa’nın başına talih kuşu kondu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa’nın talihini değiştirecek 8 bin dekarlık dev yatırımın müjdesini verdi.
NSosyal hesabından açıklama yapan Yumaklı, Şanlıurfa’ya yapılacak büyük yatırımı şu ifadelerle duyurdu:
“Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak.
8 bin dekar alana kurulan Türkiye’nin en büyük Organize Tarım Bölgesi olan bu dev yatırım; bölgemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı, bereketli olsun”
