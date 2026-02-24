  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nişan sürecinde ‘ebeveyn’ krizi! Dengeyi koruyamayana dev tazminat Dengeleri sarsacak gelişme yine Kadıköy'de... Fenerbahçe'ye darbe 'uzaktan' gelmedi Büyük kriz patlak verdi! 24 adetlik dev alım iptal edildi, rota “ölüm makinesi” Rafale savaş uçağına çevrildi 2026 listesi açıklandı! Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu ABD uçaklarını bırakıp Hürjet alacaklar! Şimdi gözlerini Türkiye'nin o iline çevirdiler, 'bizim çok önemli' diyorlar Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi Hırsızların en çok çaldığı otomobil belli oldu! Zirvedeki model herkesi şoke etti ABD’de kar fırtınası sürüyor! Kar kalınlığı 94 santimi buldu! 5 binden fazla uçuş iptal Müthiş bir hamle daha geliyor... Beşiktaş'a Güney Koreli forvet, Japon 10 numara
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Ve sonunda korkulan oldu! İran’ın dinî lideri Hamaney’in konutunda silah sesleri: ABD’den önce tetiğe bastılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ve sonunda korkulan oldu! İran’ın dinî lideri Hamaney’in konutunda silah sesleri: ABD’den önce tetiğe bastılar

İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna silahlı saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

1
#1
Foto - Ve sonunda korkulan oldu! İran’ın dinî lideri Hamaney’in konutunda silah sesleri: ABD’den önce tetiğe bastılar

ABD ile İran arasındaki gerilim, devam eden müzakere görüşmelerine rağmen tırmanırken Tahran'da dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İran'da Halk Mücahitleri Örgütü'nün (PMOI/MEK) dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Sosyal medyada ve bazı muhalif kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, pazartesi günü Tahran'da Hamaney'in ikametgahının bulunduğu bölge çevresinde silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Ve sonunda korkulan oldu! İran’ın dinî lideri Hamaney’in konutunda silah sesleri: ABD’den önce tetiğe bastılar

İddialara göre, güvenlik güçleri olayın ardından bölgede geniş çaplı önlem aldı ve konuta giden yolları kapattı. Ancak İran resmi makamlarından saldırıya ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi. Devlet medyası da konuya dair açıklama yayımlamadı.

#3
Foto - Ve sonunda korkulan oldu! İran’ın dinî lideri Hamaney’in konutunda silah sesleri: ABD’den önce tetiğe bastılar

Halk Mücahitleri Örgütü ise iddialarla ilgili resmi bir üstlenme açıklaması yapmadı. Örgüt, uzun yıllardır İran yönetimine karşı muhalif faaliyetleriyle biliniyor. Tahran yönetimi ise MEK'i terör örgütü olarak tanımlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"
Sosyal Medya

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Ramazan ayının manevi iklimini hazmedemeyen, okullardaki süslemelerden bile rahatsız olan bir avuç İslam düşmanı güruha, Anadolu’nun yiğit s..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! "Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!"
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!”

Yalova’da 14 aylık kızı kucağındayken komşuları tarafından odunla darp edilen Muhammet Baca’ya bir destek de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Okta..
İşte Başkan Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Gündem

İşte Başkan Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İslam'ın haram kıldığı kumar canlar yakmaya devam ediyor. Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis yapan bir kişi, aracını sattıktan sonra e..
Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi
Gündem

Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi

Yalova Valiliği, baba ile 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızımızın genel durumu i..
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişl..
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

MASAK raporları, Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat’ın hesaplarına, aynı davada yargılanan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23