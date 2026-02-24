KBB uzmanı açıkladı: Çocuklarda kulakta sıvı birikimi sessiz ilerleyebilir

Tanının kulak muayenesi, işitme testleri ve timpanometri gibi basit ve ağrısız yöntemlerle konulabildiğini belirten Çelik, şöyle devam etti: "Her sıvı birikimi cerrahi müdahale gerektirmez. Pek çok çocukta bu durum birkaç ay içinde kendiliğinden düzelebilir. Bu nedenle ilk aşamada yakın takip ve düzenli kontrol öneriyoruz. Ancak sıvının uzun süre devam ettiği, işitme kaybının belirginleştiği veya çocuğun günlük yaşamını ve gelişimini etkilediği durumlarda kulak tüpü uygulaması, geniz eti ameliyatı ya da alerji tedavisi gibi yöntemler gündeme gelebilir. Kulak tüpü uygulaması kısa süren ve genellikle güvenli bir işlem. Uygun hastalarda işitmenin hızla düzeliyor ve çocuğun gelişim süreci olumlu yönde etkileniyor."