Türkiye'ye S-400 uyarısı: Bu büyük bir yanlış olur
Türkiye'nin ABD ile müzakere amacıyla S-400'leri yurdışındaki bir başka üssüne taşıyacağı yönündeki iddialar üzerine stratejist Fazıl Altay'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, "Askeri kaynaklara göre Türkiye, S-400'leri yurt dışındaki kendi üslerinden birisine yerleştirebilir" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist Fazıl Altay, "Türkiye satın aldığı S-400 bataryasındaki 350 km menzili 40N6 füze ile erken ihbar, AWACS, tanker ve SOJ uçaklarını 350 kilometreden düşürecek kabiliyettedir.
SİPER daha modern mimaride (AESA GaN radar, işlemci yönü ile) olmasına rağmen henüz 150km menzildedir. Block2 250km menzilde olması beklenmektedir. Testleri devam etmektedir. TSK'ya teslim edilmemiştir.
S-400'ün SİPER 300km'ye ulaşmadan TSK'dan ayrılması STRATEJİK bir yanlış olur. Buna rağmen değerlendirelim. TSK'da S-400 olmaz ise ne yapabiliriz?
F-4E ve Akıncı kolda F-4E'den SİPER-2 Atımla AWACS vurabilir olmalıyız. 40000 feette F-4E'den atımla menzili 300km üzerine çıkarabilir. E-7 HİK ile SİPER-2'nin güdümü AWACS'a yapabiliriz.
Sadece Akıncı'dan SİPER-1'e atım imkanları sağlanmalıdır. Bu bize 200km civarı Akıncı'dan AWACS vurma imkanı getirirken, Akıncı'yı hedef yapacak ve büyük olasılıkla Meteor tipi füzeler ile Akıncı düşürülecektir. AWACS vurma imkanımızı kaybetmemeliyiz" dedi.
