Ramazan pidesiyle 'kardeşlik' mesajı verdi
Van’da fırın işleten bir esnaf hazırladığı ramazan pidelerinin üzerine ‘Türk-Kürt kardeşiz’ diye yazdı. Halk pidelere yoğun ilgi gösterdi.
Van’ın Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi’ndeki fırınını işleten Berhem Yıldızer (52), hazırladığı ramazan pidelerinin üzerine ‘Türk-Kürt kardeşiz’ yazdı. Yıldızer, 14 TL olan tekli pide fiyatını da 12 TL’ye indirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi’nde 30 yıldır fırın işleten 5 çocuk babası Berhem Yıldızer, ramazan ayında hem farkındalık oluşturmak hem de halka destek olmak için kendine has bir uygulamaya imza attı.
Yıldızer, hazırladığı ramazan pidelerinin üzerine 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin farkındalık sağlamak amacıyla ‘Türk-Kürt kardeşiz’ diye yazdı. Yıldızer, aynı zamanda 14 TL olan tekli pide fiyatını da 12 TL’ye indirdi.
Berhem Yıldızer, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir barış sürecinden geçiyoruz. Bu sürece nasıl katkı sunabilirim diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. Ramazan pidelerinin üzerine ‘Türk-Kürt kardeşiz’ yazıp farkındalık oluşturmak istedim. Ayrıca 14 TL olan pide fiyatını da 12 TL’ye düşürdüm. Amacım barış sürecine dikkat çekmek. Pide almaya gelen müşterilerimiz önce şaşırıyor, daha sonra çok mutlu oluyorlar"
Fırından alışveriş yapan Enver Aktepe ise şunları söyledi:
“Ramazan pidesi almaya geldim ve pidelerin üzerinde ‘Türk-Kürt kardeşiz’ yazıyordu. Önce çok şaşırdım, daha sonra çok mutlu oldum. Barış sürecine dikkat çekmek için böyle bir uygulama yapılmış. Pide fiyatlarını da 14 TL’den 12 TL’ye düşürmüşler. Umarım bu sürece bir katkı sunar"
