Kim Jong-un’dan sürpriz terfi hamlesi
Kuzey Kore’de güç dengelerine ilişkin tartışmalar sürerken, ülke liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong hakkında dikkat çeken bir karar alındı.
Kuzey Kore’de iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kongresi gerçekleştirildi. Beş yıllık döneme ilişkin temel politika hedeflerinin belirlendiği kongrede, askeri alan, dış politika, sanayi ve tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik plan ve hedefler masaya yatırıldı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Jong-Un'un yaptığı konuşmada önümüzdeki beş yılı “tam ölçekli ilerleme aşaması” olarak nitelendirdiğini duyurdu.
Kim, yeni projelerin uzun vadede etkin biçimde yönetilebilmesi için düşünce yapısında, teknolojide ve kültürde devrim yapılması çağrısında bulundu.
Kim ayrıca, “görevi ihmal, sorumsuzluk ve yalnızca kısa vadeli kazanç arayışına dayalı kökleşmiş hastalıkların” ortadan kaldırılacağını ifade etti.
KIZ KARDEŞİ TERFİ ALDI Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, kongrede terfi aldı. KCNA’nın haberine göre Kim Yo Jong, parti bünyesinde bir daire başkanlığı görevine getirildi. Daha önce aynı birimde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
DIŞ POLİTİKADA DAHA ETKİN ROL OYNAYABİLİR Analistler, devlet medyası aracılığıyla Güney Kore’ye yönelik sert açıklamalarıyla bilinen Kim Yo Jong’un, yeni görevinde dış politikada daha etkin rol oynayabileceğini değerlendiriyor.
