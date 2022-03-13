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Türkiye
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Ve Rusya NATO üssünü vurdu!

2022-03-13 10:20:27
Ve Rusya NATO üssünü vurdu!

Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya, NATO'nun askeri eğitim üssünü vurdu.

#1
Foto - Rusya'nın Ukrayna işgalinde on sekizinci güne girildi, Ukrayna'nın birçok şehrinde hava saldırısı sirenleri aynı anda çaldı. Rus işgalcilerin ilk kez hafta içinde vurduğu Ivano-Frankivsk şehrinde bu sabah arka arkaya patlamalar gerçekleşti. Görgü tanıkları, Ukrayna'nın batısındaki şehirde patlamalar duyduklarını söyledi. Görgü tanıkları, yine Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de de patlamalar duyulduğunu aktarıyor. Kyiv Independent gazetesi, şehrin füze saldırısı altında olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde on sekizinci güne girildi, Ukrayna'nın birçok şehrinde hava saldırısı sirenleri aynı anda çaldı. Rus işgalcilerin ilk kez hafta içinde vurduğu Ivano-Frankivsk şehrinde bu sabah arka arkaya patlamalar gerçekleşti. Görgü tanıkları, Ukrayna'nın batısındaki şehirde patlamalar duyduklarını söyledi. Görgü tanıkları, yine Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de de patlamalar duyulduğunu aktarıyor. Kyiv Independent gazetesi, şehrin füze saldırısı altında olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildiriliyor. Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu. İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.

Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildiriliyor. Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu. İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.

#3
Foto - Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

#4
Foto - Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu. BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi. BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu. BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi. BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

#5
Foto - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO üssüne kadar uzanan saldırı planlarına NATO ülkeleri tarafından nasıl reaksiyon gösterileceği merak konusu oldu. Ayrıca saldırıların boyutunun nereye varacağı da kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO üssüne kadar uzanan saldırı planlarına NATO ülkeleri tarafından nasıl reaksiyon gösterileceği merak konusu oldu. Ayrıca saldırıların boyutunun nereye varacağı da kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

#6
Foto - Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığının altını çizerek,

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığının altını çizerek, "Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." demişti.

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