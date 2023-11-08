2023-11-08 15:07:34 Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında önceki gün gerçekleşen görüşmeye dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı. “Blinken’ın aracı Dışişleri Bakanlğı’nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken’ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı’nın öpme hamlesini de geri çevirdi” ifadelerini kullanan Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti: