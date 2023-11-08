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Medya
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Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

2023-11-08 15:07:34
Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında önceki gün gerçekleşen görüşmeye dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı. “Blinken’ın aracı Dışişleri Bakanlğı’nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken’ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı’nın öpme hamlesini de geri çevirdi” ifadelerini kullanan Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

“(…) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim süreciyle başlayan ve İsrail’in adeta katliama çevirdiği süreçte, iki kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye’ye gelmek istedi. Ancak her iki talepte de Fidan’ın yoğun diplomasi trafiği nedeniyle takvimler örtüşmemiş ve bir araya gelememişlerdi. En sonunda o görüşme gerçekleşti, yarım saat planlanan görüşme iki buçuk saat sürdü. İki bakan konuyu A’dan Z’ye ele aldı, Hakan Fidan çok açık konuştu.

#2
Foto - Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

KAPIDA TELEFONU KAPATMASINI BEKLEMEDİ Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ayrıntısına geçmeden, ilk ana döneceğiz. Bölge turu çerçevesinde Ankara’ya gelen Blinken’in Dışişleri Bakanlığı’nın girişinde, Fidan ile tokalaşırken öpmek için hamle yapması ancak Hakan Fidan’ın geri çekilmesi gözlerden kaçmadı. O an sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Peki Fidan niye geri çekildi?

#3
Foto - Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Blinken’ın aracı Dışişleri Bakanlğı’nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken’ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı’nın öpme hamlesini de geri çevirdi. (…)”

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