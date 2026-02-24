Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in 2 aylık maaşını alamadığı iddia edilmişti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Galatasaray'da yıllık net 21 milyon euro kazancı olan Victor Osimhen'in 2 aylık parasını alamadığı iddia ediliyordu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, maaş ödemeleriyle ilgili Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulundu. Kavukcu konuya dair şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor.
Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyunların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz.
Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"
