  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nişan sürecinde ‘ebeveyn’ krizi! Dengeyi koruyamayana dev tazminat Dengeleri sarsacak gelişme yine Kadıköy'de... Fenerbahçe'ye darbe 'uzaktan' gelmedi Büyük kriz patlak verdi! 24 adetlik dev alım iptal edildi, rota “ölüm makinesi” Rafale savaş uçağına çevrildi 2026 listesi açıklandı! Türkiye'nin en zengin 10 insanı belli oldu ABD uçaklarını bırakıp Hürjet alacaklar! Şimdi gözlerini Türkiye'nin o iline çevirdiler, 'bizim çok önemli' diyorlar Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi Hırsızların en çok çaldığı otomobil belli oldu! Zirvedeki model herkesi şoke etti ABD’de kar fırtınası sürüyor! Kar kalınlığı 94 santimi buldu! 5 binden fazla uçuş iptal Müthiş bir hamle daha geliyor... Beşiktaş'a Güney Koreli forvet, Japon 10 numara
Spor
5
Yeniakit Publisher
Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in 2 aylık maaşını alamadığı iddia edilmişti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

#1
Foto - Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi

Galatasaray'da yıllık net 21 milyon euro kazancı olan Victor Osimhen'in 2 aylık parasını alamadığı iddia ediliyordu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, maaş ödemeleriyle ilgili Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulundu. Kavukcu konuya dair şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi

"Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor.

#3
Foto - Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi

Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyunların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz.

#4
Foto - Ve Galatasaray'dan Osimhen için beklenen açıklama resmen geldi

Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"
Sosyal Medya

Ezan ve bayrak düşmanlarına Bayburt’tan Osmanlı şamarı! Bayburt KANAL 69 spikerlerinden azgın azınlığa tarihi ayar: "Oğlum siz kafir misiniz?"

Ramazan ayının manevi iklimini hazmedemeyen, okullardaki süslemelerden bile rahatsız olan bir avuç İslam düşmanı güruha, Anadolu’nun yiğit s..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! "Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!"
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!”

Yalova’da 14 aylık kızı kucağındayken komşuları tarafından odunla darp edilen Muhammet Baca’ya bir destek de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Okta..
İşte Başkan Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Gündem

İşte Başkan Erdoğan "Başını ezelim" dediği büyük tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İslam'ın haram kıldığı kumar canlar yakmaya devam ediyor. Galatasaray-Konyaspor maçına sanal bahis yapan bir kişi, aracını sattıktan sonra e..
Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi
Gündem

Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi

Yalova Valiliği, baba ile 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızımızın genel durumu i..
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişl..
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

MASAK raporları, Cem Özmüş cinayetinin azmettirici zanlılarından İhsan Boyabat ile eşi Ayşen Boyabat’ın hesaplarına, aynı davada yargılanan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23