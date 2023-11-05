2023-11-05 17:25:35 Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İller tek tek açıkladı. Yeni soğuk hava dalgası için gün verildi. Yurt genelinde etkili olacak, sadece iki gün kaldı. İllerin tamamı açıkladı. 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu da yanıt buldu. Bu sene lapa lapa kar erken yağmaya başlayacak. Uzmanlar kar yağışı için uyarılarda bulunarak soğuk hava dalgasının başlayacağını tarihi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...