  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

İsrail basınından görülmemiş çarpıcı itiraf: Maliyet 51 milyar dolar! Duyan şaşırıyor

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Bayat çay şifa dağıtıyor: Faydaları nefes kesti

Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Liste yayımlandı: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! Yeni maaşlar

Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Yok artık daha neler Ahmet Çakar! Biraz yavaş hocam... Sen kendini ne sanıyorsun be adam!

Pakistan ülkesinde toplanan on binlerce kişi Filistin'e destek için kırmızı bölge yolu girişine akın etti

Galatasaray’da olanlar oldu: Herkesi şok etmişti! Bakalım şimdi ne olacak

Ali Koç'u resmen çıldırttılar! Yok böyle sözler: Müthiş iddialar arka arkaya geldi!

İsmail Kartal resmen çılgına döndü! Yönetim ise Ocak ayında bombayı patlatma kararı aldı...
Aktüel
18
Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

2023-11-05 17:25:35
Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İller tek tek açıkladı. Yeni soğuk hava dalgası için gün verildi. Yurt genelinde etkili olacak, sadece iki gün kaldı. İllerin tamamı açıkladı. 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu da yanıt buldu. Bu sene lapa lapa kar erken yağmaya başlayacak. Uzmanlar kar yağışı için uyarılarda bulunarak soğuk hava dalgasının başlayacağını tarihi açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de uzmanlar bu yılın geçen senelere göre çok daha soğuk ve yoğun kar yaşının etkili olacağı görüşünde. Pek çok kişi 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gün vererek tek tek açıkladı. Sadece 2 gün kaldı. Soğuk ve kar yağışlı hava ile ilgili detaylara geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

#2
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

#3
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

#5
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#6
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#7
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

#8
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

BURSA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu EDİRNE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

#9
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

EGE Parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

#10
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#11
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#12
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

ADANA °C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıı ANTALYA °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıı HATAY °C, 28°CParçalı bulutluı ISPARTA °C, 19°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıı

#13
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

İÇ ANADOLU Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

#14
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

ANKARA °C, 22°CParçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu KAYSERİ °C, 25°CParçalı bulutlu KONYA °C, 23°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu

#15
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Öte yandan TRT Haber'in derlediği bilgilere göre; Dünya, El Nino hava akımının etkisinde. Daha önceki deneyimler, El Nino yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında genelde bol yağışlı kış mevsimlerinin olduğunu gösteriyor.

#16
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

Yani bu durum, yağışa susayan ülkemiz için umut verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Meteorolojik verilerin bizler için ne söylediğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt anlatıyor.

#17
Foto - Ve beklenen kar yağışı başlıyor, lapa lapa kar yağacak! Aman dikkat: MGM son dakika kodu ile duyurdu

El Nino’nun etkili olduğu yıllarda Türkiye’nin bol yağış aldığını söyleyen Bozyurt, sıcaklık detayına vurgu yapıyor. “Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz” diyor ve bu seneki modellerin Türkiye için ne gösterdiğini açıklıyor: Kasım ayı için de tahminlerin yine soğuk havanın habercisi olduğunu ifade ediyor Bozyurt. “7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor: Bozyurt, "Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir.” dedi. “11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir.

IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL
Ekonomi

IMF son tahminini duyurdu: Türkiye öngörüsü gündeme oturdu! Dolar kuru raporu: O tarihte 120 TL

IMF tarafından yayımlanan Türkiye'ye ilişkin rapor ile ilgili öngörüsü tekrardan gündeme geldi. Türkiye ekonomisi ve Dolar-TL kuru tahminler..
ABD şokta! Ülke tarihinin en büyük
Dünya

ABD şokta! Ülke tarihinin en büyük "Filistin'e destek" gösterisi yapıldı

ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak am..
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması!
Siyaset

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, mazbatasını aldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşülüp, devir teslim yapılacağını belirtere..
Netanyahu'nun evini bastılar
Dünya

Netanyahu'nun evini bastılar

Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.
CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!
Siyaset

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından protest..
Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma
Yerel

Suçüstü yakalanan 10 yaşındaki hırsızdan akılalmaz savunma

Taksim'de 10 yaşındaki kız çocuğu, Rus turistlerin çantasını çaldı. Olayı gören polis ekipleri anında müdahale ederek küçük kızı suçüstü yak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23