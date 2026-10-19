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Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonlarından rahatsız olarak Ankara'ya yönelik ambargo kararı alan Kuzey Amerika ülkesi, insansız hava araçları ve diğer savunma ihtiyaçları için kritk bir hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Kanada Başbakanı Mark Carney, 21-23 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul’u kapsayan program, bir Kanada başbakanının Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ikili resmî ziyaret olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Carney, daha önce NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye’de bulunmuştu. Ancak bu ziyaret, ikili resmî ziyaret kapsamında değerlendirilmediğinden, ekim ayında yapılacak temaslar iki ülke ilişkileri açısından ayrı bir önem taşıyor. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan programa göre Carney, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayisi, enerji, madencilik, iklim değişikliği ve güvenlik başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor. Ziyaretin İstanbul ayağında ise Türk iş dünyasının temsilcileri ve yatırımcılarla görüşmeler yapılması planlanıyor.

#3
Foto - Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Kanada’nın Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi ihracat kısıtlamaları, 2024 yılında kaldırılmıştı. Kanada Küresel İlişkiler Bakanlığı, ihracatçılara yönelik çevrim içi duyurusunda Türkiye’ye askerî malzeme ihracatı için yapılan başvurulara ilişkin uygulanan “varsayımsal ret politikası”nın sona erdiğini bildirmişti. The Globe and Mail’in haberine göre Ottawa yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2019 yılında Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonların ardından Türkiye’ye yapılan silah ihracatının büyük bölümünü durdurmuştu. Mayıs 2020’de ise bu kısıtlamalara rağmen, insansız hava araçlarında kullanılan Kanada üretimi elektro-optik sistemlerin Türkiye’ye ihracatına izin verilmişti.

#4
Foto - Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Sonraki süreçte, Türkiye’nin İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a sağladığı askerî ekipmanlar da Kanada’nın ihracat politikası kapsamında gündeme gelmiş ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar uygulanmıştı.

#5
Foto - Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Carney’nin Türkiye ziyareti, savunma sanayisi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin ele alınacağı bir dönemde gerçekleşiyor. Ankara’daki üst düzey görüşmelerin yanı sıra İstanbul’da iş dünyası ve yatırımcılarla yapılacak temasların da ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine yönelik gündemi şekillendirmesi bekleniyor.

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