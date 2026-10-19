Ambargo tutmadı, Türkiye'ye geliyorlar: Erdoğan'dan İHA isteyecekler

Carney, daha önce NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye’de bulunmuştu. Ancak bu ziyaret, ikili resmî ziyaret kapsamında değerlendirilmediğinden, ekim ayında yapılacak temaslar iki ülke ilişkileri açısından ayrı bir önem taşıyor. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan programa göre Carney, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayisi, enerji, madencilik, iklim değişikliği ve güvenlik başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor. Ziyaretin İstanbul ayağında ise Türk iş dünyasının temsilcileri ve yatırımcılarla görüşmeler yapılması planlanıyor.