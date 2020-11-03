Vay Deniz'in haline! Deniz Gezmiş’in mektuplarını anonslamak yalı sahibi Can Dündar’a kaldı

CUMHURİYET, 3 Kasım 2015: “MUHALEFET ÇIKIŞ ARIYOR" Anamuhalefetin başında Kılıçdaroğlu olduğu sürece, o aranan çıkış bulunamaz… Üzerinden kaç seçim geçti, bir geçen belediye seçiminde biraz kıpırdandılar, yine AK Parti birinci parti, yine milletin tercihi Erdoğan’dan yana… İmamoğlu, geçen bir senede, seçimden önce ne söylediysek hepsini haklı çıkardı, biz daha uzun sürer bekliyorduk ama, bir sene bile yetti… Şimdi Kılıçdaroğlu yine bir oyun oynar, ne yapar eder, partinin başında kalır… Bu arada daha önce Sarıgül’ü ya da Muharrem İnce’yi yaktığı gibi, bu sefer de İmamoğlu’nu yakar mı, yakmaz mı, o da kendi aralarındaki mesele!