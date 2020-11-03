2020-11-03 15:04:54 Vay Deniz'in haline! Deniz Gezmiş’in mektuplarını anonslamak yalı sahibi Can Dündar’a kaldı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 3 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 3 Kasım 2014 tarihli “DENİZ MEKTUPLARI" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Deniz Gezmiş'in mektuplarını yayınlayan Can Dündar'a bakın. Boğaz'da yalı aldı, daha oturamadan, Almanya'ya sığındı. Biz bir yalısı var sanıyorduk, o, Almanya'dan açıkladı, "Bodrum'daki villamı, kaçak eklemeleri sebebi ile soruşturuyorlar" diye.. Deniz Gezmiş'in mektuplarını, Almanya'ya sığınan, milyonlarca dolarlık yalılara sahip Can Dündar anonsluyor ise. Vay haline Deniz'in” ifadelerini kullandı.