Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!
Türk hakem heyetlerine gelen şikayetler geçen yıla oranla yüzde 20'lik artışla 900 bine ulaştı.
Türk hakem heyetlerine gelen şikayetler geçen yıla oranla yüzde 20'lik artışla 900 bine ulaştı.
Tüketiciler Birliği’nden alınan verilere göre, 2025 yılı hakem heyetleri için hem yoğun hem de renkli geçti. Toplamda 907 bin 515 vatandaşın kapısını çaldığı heyetler, milyonlarca liralık uyuşmazlığı karara bağladı.
BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ 2024 yılında 755 bin 907 olan toplam başvuru sayısı, bir yıl içinde hızla yükselerek 900 bin sınırını aştı. Bu artış, tüketicilerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gözler önüne sererken, dosya yükünün de belirgin şekilde ağırlaştığını gösteriyor.
EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ÜRÜNLER Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.
SINIRLARI ZORLAYAN TALEPLER Sıradan kusurlu mal şikayetlerinin ötesinde, 2025 yılının en dikkat çeken yanı ise il ve ilçe hakem heyetlerine yansıyan sıra dışı talepler oldu. Bazı tüketicilerin hukuki sınırları zorlayan veya oldukça spesifik durumları içeren başvuruları, dosya aralarındaki en ilginç ayrıntılar olarak kayda geçti.
GÜLDÜREN ŞİKAYET DETAYLARI Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.
Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.
TABAK SESİ VE FINDIKSIZ ÇİKOLATA Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.
TÜKETİCİ LEHİNE EMSAL KARARLAR Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23