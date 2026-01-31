  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İhanet anlaşması! 6,5 milyar dolarlık savaş helikopteri satışına onay verildi Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı! Başsavcılık bilerek yapmış! Güllü soruşturmasındaki sır ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi Onay verildi sonra ise... Tottenham olası eşleşme sebebiyle Tel'i Cim-Bom'a vermedi!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!
AA Giriş Tarihi:

Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

Türk hakem heyetlerine gelen şikayetler geçen yıla oranla yüzde 20'lik artışla 900 bine ulaştı.

#1
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

Tüketiciler Birliği’nden alınan verilere göre, 2025 yılı hakem heyetleri için hem yoğun hem de renkli geçti. Toplamda 907 bin 515 vatandaşın kapısını çaldığı heyetler, milyonlarca liralık uyuşmazlığı karara bağladı.

#2
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ 2024 yılında 755 bin 907 olan toplam başvuru sayısı, bir yıl içinde hızla yükselerek 900 bin sınırını aştı. Bu artış, tüketicilerin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gözler önüne sererken, dosya yükünün de belirgin şekilde ağırlaştığını gösteriyor.

#3
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ÜRÜNLER Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı.

#4
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

SINIRLARI ZORLAYAN TALEPLER Sıradan kusurlu mal şikayetlerinin ötesinde, 2025 yılının en dikkat çeken yanı ise il ve ilçe hakem heyetlerine yansıyan sıra dışı talepler oldu. Bazı tüketicilerin hukuki sınırları zorlayan veya oldukça spesifik durumları içeren başvuruları, dosya aralarındaki en ilginç ayrıntılar olarak kayda geçti.

#5
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

GÜLDÜREN ŞİKAYET DETAYLARI Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti.

#6
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

#7
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

TABAK SESİ VE FINDIKSIZ ÇİKOLATA Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

#8
Foto - Vatandaşların şikayetleri bu sefer güldürdü: Başvurular 900 bine dayandı!

TÜKETİCİ LEHİNE EMSAL KARARLAR Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar

LGBT'li sapkın fenomen Mika Can Raun gözaltına alındı. Sapkın ismin gözaltı sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı
Yerel

Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı

Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Henüz belirlenemeyen..
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’da geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’da geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23