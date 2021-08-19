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Medya
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Vatandaşları çileden çıkaran diziden final kararı!

2021-08-19 15:30:33
Vatandaşları çileden çıkaran diziden final kararı!

Edebe mugayir sahneleriyle gündeme gelen Aşkın Tarifi isimli dizi nihayet son bulacak.

#1
Foto - Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi ekran ömrünü yakında tamamlayacak. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı dizinin reytingleri bir süredir kötü gidiyordu. Nihayet Aşkın Tarifi dizisinin final yapmasına karar verildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi ekran ömrünü yakında tamamlayacak. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı dizinin reytingleri bir süredir kötü gidiyordu. Nihayet Aşkın Tarifi dizisinin final yapmasına karar verildi.

#2
Foto - Kadir Doğulu, 1 yıldan daha fazla süre dizilere ara vermiş ve Fırat karakteri ile yeniden ekrana dönüş yapmıştı. Oyuncu, Aşkın Tarifi dizisinin aslında yaz ayları için hazırlanan bir dizi olmadığını ama erkene çekildiğini söylemişti. Final kararı alındığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Kadir Doğulu, 1 yıldan daha fazla süre dizilere ara vermiş ve Fırat karakteri ile yeniden ekrana dönüş yapmıştı. Oyuncu, Aşkın Tarifi dizisinin aslında yaz ayları için hazırlanan bir dizi olmadığını ama erkene çekildiğini söylemişti. Final kararı alındığını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

#3
Foto - Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.

Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.

#4
Foto - Söz konusu dizi, yayınladığı skandal sahneleriyle gündeme gelmiş ve duyarlı vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Sosyal medyada onlarca eleştiri alan ve vatandaşları adeta çıldırtan dizide, erkek ve kadın karakterler hareket halindeki bir araca yetişmeye çalışırken kadın elindeki ekmeği fırlatmış ve nimete saygısızlık yapmıştı. Söz konusu sahne sonrası vatandaşlar, “Nimeti eşya gibi kullanıyorlar. Bu nimet, istediğiniz zaman atacağınız, tutacağınız bir şey değil” yorumları yaparak dizi yapımcısına tepki göstermişti.

Söz konusu dizi, yayınladığı skandal sahneleriyle gündeme gelmiş ve duyarlı vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Sosyal medyada onlarca eleştiri alan ve vatandaşları adeta çıldırtan dizide, erkek ve kadın karakterler hareket halindeki bir araca yetişmeye çalışırken kadın elindeki ekmeği fırlatmış ve nimete saygısızlık yapmıştı. Söz konusu sahne sonrası vatandaşlar, “Nimeti eşya gibi kullanıyorlar. Bu nimet, istediğiniz zaman atacağınız, tutacağınız bir şey değil” yorumları yaparak dizi yapımcısına tepki göstermişti.

#5
Foto - Star TV'de yayınlanan ve kısa sürede final yapma kararı alan Sol Yanım dizisinde tuvalette yemek yenmesi de tepkilere neden olmuş, Aşkın Tarifi'ndeki ekmek sahnesi bu sahneye benzetilmişti.

Star TV'de yayınlanan ve kısa sürede final yapma kararı alan Sol Yanım dizisinde tuvalette yemek yenmesi de tepkilere neden olmuş, Aşkın Tarifi'ndeki ekmek sahnesi bu sahneye benzetilmişti.

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