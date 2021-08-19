Vatandaşları çileden çıkaran diziden final kararı!

Söz konusu dizi, yayınladığı skandal sahneleriyle gündeme gelmiş ve duyarlı vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Sosyal medyada onlarca eleştiri alan ve vatandaşları adeta çıldırtan dizide, erkek ve kadın karakterler hareket halindeki bir araca yetişmeye çalışırken kadın elindeki ekmeği fırlatmış ve nimete saygısızlık yapmıştı. Söz konusu sahne sonrası vatandaşlar, “Nimeti eşya gibi kullanıyorlar. Bu nimet, istediğiniz zaman atacağınız, tutacağınız bir şey değil” yorumları yaparak dizi yapımcısına tepki göstermişti.