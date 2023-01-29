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Yaşam
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Vatandaşlar şaşkına döndü! Tilkiler mahalleye böyle indi

2023-01-29 09:51:23
Vatandaşlar şaşkına döndü! Tilkiler mahalleye böyle indi

Hakkari Yüksekova'da aç kalan tilkiler, yiyecek aramak için mahalleye indi.

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Foto - Vatandaşlar şaşkına döndü! Tilkiler mahalleye böyle indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen tilkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Vatandaşlar şaşkına döndü! Tilkiler mahalleye böyle indi

İlçede başlayan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde aç kalan yaban hayvanları merkeze inmeye başladı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsa içinde 2 tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

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Foto - Vatandaşlar şaşkına döndü! Tilkiler mahalleye böyle indi

Kar yağışının başlamasıyla tilkilerin ortaya çıktıklarını belirten Adem Ulalı, "Malum bu sene ocak ayının bitmesine rağmen sadece dağlarda kar vardı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Bu yağışla beraber sanırım aç kaldıkları için 2 tilki mahallede yiyecek arıyordu. Ben de hemen kayda aldım. Bundan sonra tilki, kurt ve ayı gibi hayvanlar ortaya çıkmaya başlayacak. Elimizden geldikçe doğaya yiyecek bırakalım" dedi.

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