Vatandaşlar mağarada mahsur kaldı!

Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Düzce Arama Kurtarma Ekibinden Serdar Özgür Variçli, “Sabah saatlerinde biri bebek 7 kişilik aile Akçakoca’ya gezmeye gelmiş. Daha sonra bölgede bulunan Fakıllı Mağarasına gelmiş. Bu esnada etkili olan sağanak yağış sebebi ile köyde bulunan dere taşmış ve yönü değişmiş. Yönü değişen dere mağaraya doğru akmaya başlayınca içerdekiler mahsur kalmış. Vatandaşlar köylülere haber vermiş. Bizde bölgeye yakındık. Hemen geldik ve ekip arkadaşlarım ile burada hemen kol kola girerek 1’i bebek 7 kişiyi kurtardık. Sağlık durumları iyiydi. Kadın içeride kaldığı için biraz korkmuştu. Bebekte ıslandığı için ağlıyordu. Herhangi bir sorunları yoktu. Köy muhtarı ile görüşerek mağaraya giriş çıkışları durdurduk” dedi.