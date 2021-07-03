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Vatandaşlar mağarada mahsur kaldı!

2021-07-03 18:26:49
Vatandaşlar mağarada mahsur kaldı!

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Fakıllı Mağarası’nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

#1
Foto - Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Akçakoca ilçesinde dereler taştı. Yağış nedeni ile şehrin farklı bölgelerinde su taşkınları oluştu. Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı Mağarası’nda da su taşkını sebebi ile sel meydana geldi. 1’i bebek 7 kişilik aile de turistik gezi için mağaraya girdi.

Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Akçakoca ilçesinde dereler taştı. Yağış nedeni ile şehrin farklı bölgelerinde su taşkınları oluştu. Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı Mağarası’nda da su taşkını sebebi ile sel meydana geldi. 1’i bebek 7 kişilik aile de turistik gezi için mağaraya girdi.

#2
Foto - Yağış sebebi ile oluşan taşkın mağaraya dolmaya başlayınca 7 kişi içeride mahsur kaldı.

Yağış sebebi ile oluşan taşkın mağaraya dolmaya başlayınca 7 kişi içeride mahsur kaldı.

#3
Foto - Köylülerin haber vermesi ile bölgeye ulaşan Düzce Arama Kurtarma Ekipleri ve vatandaşlar 1’i bebek 7 kişiyi mağaranın içerisinden kurtardı.

Köylülerin haber vermesi ile bölgeye ulaşan Düzce Arama Kurtarma Ekipleri ve vatandaşlar 1’i bebek 7 kişiyi mağaranın içerisinden kurtardı.

#4
Foto - Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Düzce Arama Kurtarma Ekibinden Serdar Özgür Variçli, “Sabah saatlerinde biri bebek 7 kişilik aile Akçakoca’ya gezmeye gelmiş. Daha sonra bölgede bulunan Fakıllı Mağarasına gelmiş. Bu esnada etkili olan sağanak yağış sebebi ile köyde bulunan dere taşmış ve yönü değişmiş. Yönü değişen dere mağaraya doğru akmaya başlayınca içerdekiler mahsur kalmış. Vatandaşlar köylülere haber vermiş. Bizde bölgeye yakındık. Hemen geldik ve ekip arkadaşlarım ile burada hemen kol kola girerek 1’i bebek 7 kişiyi kurtardık. Sağlık durumları iyiydi. Kadın içeride kaldığı için biraz korkmuştu. Bebekte ıslandığı için ağlıyordu. Herhangi bir sorunları yoktu. Köy muhtarı ile görüşerek mağaraya giriş çıkışları durdurduk” dedi.

Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Düzce Arama Kurtarma Ekibinden Serdar Özgür Variçli, “Sabah saatlerinde biri bebek 7 kişilik aile Akçakoca’ya gezmeye gelmiş. Daha sonra bölgede bulunan Fakıllı Mağarasına gelmiş. Bu esnada etkili olan sağanak yağış sebebi ile köyde bulunan dere taşmış ve yönü değişmiş. Yönü değişen dere mağaraya doğru akmaya başlayınca içerdekiler mahsur kalmış. Vatandaşlar köylülere haber vermiş. Bizde bölgeye yakındık. Hemen geldik ve ekip arkadaşlarım ile burada hemen kol kola girerek 1’i bebek 7 kişiyi kurtardık. Sağlık durumları iyiydi. Kadın içeride kaldığı için biraz korkmuştu. Bebekte ıslandığı için ağlıyordu. Herhangi bir sorunları yoktu. Köy muhtarı ile görüşerek mağaraya giriş çıkışları durdurduk” dedi.

#5
Foto - Etkili olan sağanak yağış sebebi ile Fakıllı Mağarası'na giriş çıkışlar kapatıldı.

Etkili olan sağanak yağış sebebi ile Fakıllı Mağarası'na giriş çıkışlar kapatıldı.

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