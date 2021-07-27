Vatandaşlar endişeli! Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladılar

Mudanya ilçesi Yörükali köyündeki incir bahçesinde açıklama yapan Halil Tetik, "Siyah incir dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişiyor. Bu nadide meyve İngiltere Veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde mide bulantılarına iyi gelmesi için tüketmesiyle ünlendi. Avrupa'da ve dünyanın bir çok ülkesinde market raflarında taneyle satılıyor. Bu yıl nadide bu meyve hasadına günler kala dökülmeye başladı. Ağaçların dallarında bulunan incirlerin yarısı kararıp döküldü. Ağaçlarda bu yıl yüzde 50 rekolte kaybı oluştu. Bir yıl boyunca baktığı ürünlerini hasat etmeye hazırlanan üreticiler şimdi ne yapacağını düşünüyor. Bu incirlerin bir anda neden döküldüğünü yetkililerin incelemesini istiyor. Biz üreticiler olarak bu durumu sert geçen kış şartlarına bağlıyoruz. Bu yıl rekolte az olduğu ve Avrupa'dan talep fazla olduğu için geçen yıla oranla fiyatın iki kat olacağını düşünüyoruz" dedi.