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Ekonomi
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Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

2024-05-18 13:51:58
Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Marketlerde sürekli fiyatları değişen ve zam gelen ürünler enflasyonun artmasına sebep olurken bu durum vatandaşın cebini zorluyor. İşte bu sorunla ilgili önemli bir adım atılıyor.

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#1
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu.

#2
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Bakan Bolat, "Denetimler yoluyla 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı ve fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara ciddi cezalar uygulandı.

#3
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörleri noktasında da son derece yoğun çalışmalar yaptık. Gerek çimentoda gerekse hazır betonda kasım ayında fiyatı arttırmama ve indirme taahhütleri alarak orada indirimler sağladık. En az beş ay boyunca Nisan ayı başlarına kadar marketlerde cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Bakan Bolat konuşmasında, "Nisan ayı başlarına kadar marketlere Cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık. Market sahipleriyle görüşerek, görüşme ve ikna yoluyla yapılan çalışmalardı. Bir de denetim yoluyla yapılan çalışmalarımız yoğun geçti. 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsada stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemeleri 850 milyon lira yaklaşık 1 trilyona yakın.

#5
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Tüketici korunmasında da zararlı ürünler aldatıcı reklamlar ve sağlığa aykırı ürün denetimleri ile de 1.2 milyarlık bir cezamız oldu. Rekabet Kurulu da geçen yıl 2.6 milyar TL ceza kesti işlem yapan firmalara. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor. Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarda ciddi artışlar meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

ÜÇ DEFA YAKALANAN FİRMALAR VE MARKETLER KAPATILACAK: Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimleri sonucunda, fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor. Kanun 2020’de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL’ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL’ye çıkarmış oluyoruz.

#7
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL’ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık." dedi.

#8
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

"İstiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın. Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin" diyen Bolat, "Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

#9
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Covid-19 salgınının başlangıcından 26 Nisan'a kadar ki 4 yıllık sürede yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürünün denetlendiğini bildirdi. Bakan Bolat, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın, bakanlıkça yapılan fahiş fiyat denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Bolat, kırmızı et dahil kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlara giderek ya da vatandaşın bunlara ulaşmasına engel olarak mağduriyet oluşturan her türlü girişimin yakından takip edildiğini kaydetti.

#10
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

Bu kapsamda 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin günlük denetlendiğini açıklayan Bolat, "Covid-19 pandemisinin başlangıcından 26 Nisan 2024 tarihine kadar yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürün denetlenmiştir." ifadelerini kullandı. Ramazan ayı itibarıyla vatandaşlardan gelen fahiş fiyatla ilgili şikayetlere dair Ticaret Bakanlığının ilgili bakanlık ve kurumlarla koordine çalışmalar yürüttüğünü belirten Bolat, "Ticaret İl Müdürlüklerince ramazan ayının başladığı 11 Mart 2024 tarihinden itibaren özellikle market bazında yapılan denetimler daha da yoğunlaştırılmış ve sadece ramazan ayında (11 Mart-9 Nisan) yaklaşık 6 bin 500 işletme ve 56 bin 700 ürün fahiş fiyat artışları kapsamında denetlenmiştir." bilgisini verdi. Bolat, denetimlerde tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılığın önlenmesi, satışa sunulan bütün ürünlerde fiyat etiketi bulundurulması ve indirimli satışlara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

#11
Foto - Vatandaşın isyanı sonunda karşılık buldu! O marketler kapatılacak

"Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler tarafından 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında her türlü perakende ürün satışı yapılan iş yerleri ile özellikle restoran, lokanta ve kafeler dahil olmak üzere 47 bin 563 adet iş yeri denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 10 bin 267 iş yerinde toplamda 27 milyon 433 bin 615 TL idari para cezası uygulanmıştır." Ticaret Bakanı Bolat, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na da 2023 yılı itibarıyla 385 bin 682 başvuru geldiğini bildirdi.

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