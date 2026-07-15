Mehmet Emin Karamehmet dev şirketi sessiz sedasız elden çıkardı

Gruptan yapılan açıklamada, “Bu yeni yapılanma ile Atkasan olarak kurumsal kimliğimizi, uzmanlığımızı ve güçlü ekibimizi koruyarak; geri dönüşüm, atık yönetimi ve Depozito Yönetim Sistemi (DYS) alanlarındaki faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Oluşturduğumuz bu yeni iş birliği sayesinde operasyonel kapasitemizi, hizmet ağımızı ve müşterilerimize sunduğumuz çözümleri daha da ileri taşıyacak; döngüsel ekonomiye ve ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağız.