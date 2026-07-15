Mehmet Emin Karamehmet dev şirketi sessiz sedasız elden çıkardı
Bir zamanlar Türkiye'nin en zengini unvanını taşıyan Mehmet Emin Karamehmet, elinde bulundurduğu dev şirketi satma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir zamanlar Türkiye'nin en zengini unvanını taşıyan Mehmet Emin Karamehmet, elinde bulundurduğu dev şirketi satma kararı aldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, atık toplama alanında İzmir ve Manisa’da iki lisanslı tesisi, geniş toplama araçları ve ekipmanları ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren Atkasan A.Ş. şirketini, sektörde altı geri dönüşüm tesisi ve laboratuvarları ile faaliyet gösteren Akademi Çevre’nin sahibi Işık Ailesi Grubu satın aldı.
Bir zamanlar Türkiye’nin en zengin insanı unvanına sahip olan, Turkcell’in kurucusu ve Çukurova Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet tarafından 30 yıl önce kurulan ve halen Çukurova Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Atkasan’ın yeni sahibi Uğur Işık Yönetim Kurulu Başkanı, Ufuk Işık'ın Başkan Yardımcısı olduğu Işık Ailesi Grubu oldu.
Gruptan yapılan açıklamada, “Bu yeni yapılanma ile Atkasan olarak kurumsal kimliğimizi, uzmanlığımızı ve güçlü ekibimizi koruyarak; geri dönüşüm, atık yönetimi ve Depozito Yönetim Sistemi (DYS) alanlarındaki faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Oluşturduğumuz bu yeni iş birliği sayesinde operasyonel kapasitemizi, hizmet ağımızı ve müşterilerimize sunduğumuz çözümleri daha da ileri taşıyacak; döngüsel ekonomiye ve ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağız.
Bu yeni dönemde de güven, kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla birlikte değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.
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