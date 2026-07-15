Erdoğan’a suikast nasıl önlendi?

UÇAKLARA BOMBALANACAK NOKTALARI BİLDİRDİ 15 Temmuz gecesi "Kurmay Albay"Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan darbeci Ahmet Özçetin'in, 141'inci Filo'da görevli eski Yüzbaşı Ahmet Tosun ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Ahmet Tosun'un, darbe girişimini yöneten ekipten aldığı talimatları gece boyunca pilotlara aktardığı, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM ve Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanmasına ilişkin emirleri ilettiği tespit edildi. Tosun'un, Başkan Erdoğan'ın uçağını engellemekle görevlendirilen eski pilot Kurmay Yüzbaşı Oğuz Alper Emrah'a telsizden, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel Cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak." talimatını verdiği belirtildi. İfadesinde Ahmet Tosun, Ahmet Özçetin'in kendisinden Başkan Erdoğan'ın uçağının Dalaman ya da Antalya'dan kalkmış olabileceğini araştırmasını ve radar izlerini bulmasını istediğini anlattı.