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Yaşam
5
Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

2024-04-01 14:13:30
Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

Eskişehir'de pek çok vatandaş yürümek için kaldırım bulamamaktan dertli...

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#1
Foto - Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

Eskişehir'de dar sokakların olduğu mahallede sürekli kaldırıma araç park eden sürücüler nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalan vatandaşlar sorunlarına çözüm bekliyor.

#2
Foto - Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

Akarbaşı Mahallesi'nde kuralsız sürücüler tarafından kaldırımlara park edilen araçlar dikkat çekti. Dar sokakların olduğu ve sıkça park sorununun yaşandığı öğrenilen bölgede kaldırımlarda kendilerine yer kalmayan yayaların genel itibariyle yollardan yürüdüğü görüldü.

#3
Foto - Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

. Oluşan tablodan rahatsız olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, yaşadıkları soruna bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

#4
Foto - Vatandaş isyanda! Yürüyecek kaldırım yok

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