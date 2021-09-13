Vatan hainlerinin yaptığına bakın! İHA ve SİHA bilgilerini de satmışlar

Emekli olmadan önce DKK Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Daire Başkan Vekili görevini yürüten sanık emekli albay Murat Ali Çömez’in, DKK’nın helikopter tedarik planlamaları ve mevcut helikopterlerle ilgili bilgileri Emre Özlük’e aktardığı anlaşıldı. Çömez, TSK’nın tüm ihtiyaçlarını ve stratejilerini içeren “On Yıllık Temin Tedarik Planı”na giren helikopterlerle ilgili bilgileri de Özlük’e verdi. Bu konuyla ilgili SSB’den istenen görüşte şu yanıt verildi: “TSK’nın ‘Gizli’ gizlilik dereceli ve tüm ihtiyaçlarını ve stratejilerini içeren On Yıllık Temin Tedarik Planı’nın üçüncü kişiler tarafından bilinmesi; devletin güvenliğini, askeri gücünü ve yürütülen/yürütülecek askeri operasyonları tehlikeye atma ihtimali ile TSK’nın gelecekte sahip olacağı yetenek ve kabiliyetlere karşı hasım unsurlarca karşı tedbir geliştirme ihtimali bakımından oldukça önemli zaafiyet ve sakıncalar doğurabilecektir.” Bu kadar parası olama Yusuf Hakan Özbilgin’in konutunda yapılan aramada 1 milyon 283 bin euro ve 40 bin dolar ele geçirilmiş, banka hesaplarında da yüklü miktarda para tespit edilmişti. İddianamede, Özbilgin’in devlet memuru olması dikkate alındığında bu miktarda paranın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, “Soruşturma konusu suçu oluşturan eylemleri nedeniyle bu parayı edindiği değerlendirilmiştir” denildi.