Vasiyetini açıklamıştı! İlber Ortaylı'nın defnedileceği yer belli oldu
Vasiyetini açıklamıştı! İlber Ortaylı'nın defnedileceği yer belli oldu
Vasiyetini açıklamıştı! İlber Ortaylı'nın defnedileceği yer belli oldu

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın vefatının ardından cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti. İşte Ortaylı'nın defnedileceği yer...

Hayatını kaybeden duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze töreninin programı belli oldu. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önemli tarihçilerinden biri olan Ortaylı'nın cenaze töreni 16 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Ortaylı için ilk olarak saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. Akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri, usta tarihçiyi burada son kez anacak.

Anma töreninin ardından Ortaylı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

Ortaylı daha önce verdiği bir röportajda "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" yanıtını vermişti.

