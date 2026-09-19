Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası
Ukrayna yönetimi, Rusya’nın parlamento seçimlerinin ardından yaklaşık 300 bin kişiyi kapsayabilecek yeni bir askerî seferberliğe hazırlanabileceğini açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarını “kaza” gibi göstererek ittifakın tepkisini sınayabileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da artan hibrit tehditler üzerine kritik altyapının korunması için yeni plan hazırlanması talimatı verdi.