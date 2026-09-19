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Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın parlamento seçimlerinin ardından yaklaşık 300 bin kişiyi kapsayabilecek yeni bir askerî seferberliğe hazırlanabileceğini açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarını “kaza” gibi göstererek ittifakın tepkisini sınayabileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da artan hibrit tehditler üzerine kritik altyapının korunması için yeni plan hazırlanması talimatı verdi.

#1
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Seçimlerin ardından yeni seferberlik iddiası Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki çatışmalar sürerken, Moskova'nın asker sayısını önemli ölçüde artırmaya hazırlandığı yönündeki açıklamalar Avrupa'da yeni bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in elindeki istihbarata göre Rusya'nın eylül ayındaki parlamento seçimlerinden sonra 300 bin kişiyi daha silah altına almayı planladığını söyledi. Zelenskiy daha önce de sonbaharda yüz binlerce kişiyi kapsayabilecek yeni bir seferberlik hazırlığı bulunduğunu açıklamıştı. Rus yönetimi ise söz konusu seferberlik planını doğrulamış değil.

#2
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Rus ordusunu büyütme hazırlığı Zelenskiy'nin açıklamasına göre söz konusu askerler Rusya'nın Ukrayna'daki askerî kapasitesini güçlendirmek amacıyla kullanılabilir. Ukrayna yönetimi, 2027'de de yeni asker alımları yapılabileceğini değerlendiriyor. Reuters'ın aktardığına göre Rus kuvvetleri özellikle Donbas'ın geri kalanının kontrolünü ele geçirmek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. Kiev ise Rusya'nın bu operasyonlarda önemli personel kayıpları verdiğini belirtiyor.

#3
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

NATO'da “kaza süsü verilmiş saldırı” endişesi Tedirginlik yalnızca Ukrayna cephesiyle sınırlı değil. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin aldığı istihbarata dayanarak Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen NATO ülkelerine yönelik hibrit füze veya İHA saldırıları gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu. Tusk'a göre böyle bir saldırı resmî olarak “kaza” şeklinde sunulabilir ve NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. madde karşısındaki kararlılığı sınanabilir. Bu, Polonya hükümetinin istihbarata dayandırdığı bir risk değerlendirmesi; gerçekleşmiş bir Rus saldırısı değil.

#4
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Avrupa hibrit saldırılara karşı alarma geçti Avrupa'daki güvenlik tartışmasının bir diğer ayağını sabotaj, siber saldırılar ve insansız hava araçları oluşturuyor. Avrupa Birliği; siber saldırılar, sabotaj, yabancı bilgi manipülasyonu, deniz altı altyapısına zarar verilmesi ve hava sahası ihlalleri gibi faaliyetleri hibrit tehditler kapsamında değerlendiriyor ve Rusya bağlantılı faaliyetlerde artış olduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Macron'dan kritik talimat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 18 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ve Fransa'ya yönelik Rus hibrit tehdidinin son haftalarda yoğunlaştığını söyledi.

#6
Foto - Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

Macron, Fransız hükümetinden kritik altyapı ile hassas savunma sanayii tesislerinin İHA ve siber saldırılara karşı korunmasına yönelik yeni bir plan hazırlamasını istedi. Fransa'nın aldığı önlemler, Avrupa'da Rusya kaynaklı hibrit tehditlere ilişkin kaygıların ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Böylece Avrupa'nın gündeminde aynı anda iki başlık öne çıkıyor: Ukrayna'nın öne sürdüğü 300 bin kişilik yeni Rus seferberliği ihtimali ve NATO ülkelerinin karşı karşıya kalabileceği hibrit saldırı riski.

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