Avrupa’da alarm zilleri! Rusya için 300 bin kişilik seferberlik iddiası

NATO'da “kaza süsü verilmiş saldırı” endişesi Tedirginlik yalnızca Ukrayna cephesiyle sınırlı değil. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin aldığı istihbarata dayanarak Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen NATO ülkelerine yönelik hibrit füze veya İHA saldırıları gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu. Tusk'a göre böyle bir saldırı resmî olarak “kaza” şeklinde sunulabilir ve NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. madde karşısındaki kararlılığı sınanabilir. Bu, Polonya hükümetinin istihbarata dayandırdığı bir risk değerlendirmesi; gerçekleşmiş bir Rus saldırısı değil.