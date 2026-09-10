‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında
Sosyal mecrada kendini dev aynasında sanan, nereden geldiği belirsiz gayrimeşru servetleriyle milletin gözüne baka baka hava atan züppelere devletin çelik pençesi indi! "Vanlı Kara Haydar" namlı suç odağı Mehmet Fatih Tançalan’ın demir parmaklıklar arkasına gönderilmesinin ardından, kilo kilo altınlarla görgüsüzce caka satan fenomen paçoz eşi Çağla Öz de kıskıvrak yakalandı. MASAK ve polisin radarına takılınca korkudan hesaplarını kapatıp kaçmaya çalışan sosyal medya şarlatanının sonu kelepçe oldu!