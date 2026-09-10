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‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

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‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Sosyal mecrada kendini dev aynasında sanan, nereden geldiği belirsiz gayrimeşru servetleriyle milletin gözüne baka baka hava atan züppelere devletin çelik pençesi indi! "Vanlı Kara Haydar" namlı suç odağı Mehmet Fatih Tançalan’ın demir parmaklıklar arkasına gönderilmesinin ardından, kilo kilo altınlarla görgüsüzce caka satan fenomen paçoz eşi Çağla Öz de kıskıvrak yakalandı. MASAK ve polisin radarına takılınca korkudan hesaplarını kapatıp kaçmaya çalışan sosyal medya şarlatanının sonu kelepçe oldu!

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Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Gayrimeşru çarklardan beslenip kendilerini dokunulmaz sanan sosyal medya zırtapozlarının iğrenç tiyatrosu nihayet son buldu. Düğün adı altında baştan aşağı takılan kilo kilo altınlar, dövizler ve edepsizce sergilenen lüks yaşamla caka satan, kendisini "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanıtan sosyal medya soytarısı Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından, eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Tançalan hakkında yaşanan gelişmelerin ardından Öz’ün de gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

#2
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından, eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

#3
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

MASAK HAREKETE GEÇMİŞTİ: Geline tacından tırnağına kadar altın takılması dikkat çekerken düğünün ardından MASAK da harekete geçmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu söylemişti.

#4
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Mehmet Fatih Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz ise hemen altın gösterişi yaptığı sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

#5
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı sosyal medya fenomeni Çağla Öz de gözaltına alındı.

#6
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

#7
Foto - ‘Vanlı Kara Haydar’ namlı suç odağına darbe: Soytarıdan sonra eşi Çağla Öz de gözaltında

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, gözaltına alınan Çağla Öz'ün Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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