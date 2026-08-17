Fransızların Cezayir’deki Batılı uşakları… Sömürge düzeninin ‘Kara Ayaklar’ı

Fransız makamları bu kişileri "rapatrié", yani "ülkesine geri dönenler" olarak tanımladı. Ancak Cezayir’de doğmuş ve aileleri nesillerdir orada yaşayan birçok "kara ayak" için Fransa, daha önce hiç yaşamadıkları bir ülkeydi. Bu nedenle 1962, topluluğun kolektif hafızasında "geri dönüşten" ziyade sürgün ve köksüzleşme anlatısıyla yer aldı. Bugün Pied-noir kimliği büyük ölçüde çocuklar ve torunlar, dernekler, anma törenleri, mezarlıkların korunması ve kaybedilen mülklere ilişkin talepler üzerinden yaşamaya devam ediyor.