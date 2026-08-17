Fransızların Cezayir’deki Batılı uşakları… Sömürge düzeninin ‘Kara Ayaklar’ı
Fransa’nın 132 yıl süren sömürge döneminde Cezayir’e yerleşen ve ayrıcalıklı bir statü kazanan Avrupa kökenli "Kara Ayaklar" (Pieds-noirs), Fransa ile Cezayir arasında sömürge geçmişiyle hesaplaşma ve hafıza mücadelesinin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Fransızcada kelime anlamıyla "kara ayaklar" demek olan "Pieds-noirs", esas olarak Fransız sömürge yönetimi döneminde Cezayir’de yaşayan Avrupa kökenli nüfusu tanımlamak için kullanılıyor.