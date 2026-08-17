Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Yeni mutabakat zaptı ile hava yolu işletmelerine operasyonlarını pazar koşullarına göre daha esnek şekilde planlayabilmelerine yönelik ilave imkanların da sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güncellenen uçuş noktaları ve trafik hakları sayesinde önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlardaki uçuş sayılarının artırılması için daha güçlü bir hukuki ve operasyonel zemin oluşturuldu. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğinin yalnızca hava ulaştırmasıyla sınırlı kalmayarak, havacılık emniyeti ve güvenliği, eğitim, bakım, yer hizmetleri, havalimanı operasyonları ve dijitalleşme gibi sivil havacılığın farklı alanlarında da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı."