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Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

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Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile Kazakistan arasında sivil havacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki hava ulaşım imkanlarının artırılması amacıyla yeni mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

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Foto - Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kazakistan Sivil Havacılık Otoritesi ile İstanbul'da ulaştırma müzakerelerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda iki ülke arasındaki hava bağlantılarının geliştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı bildirilen açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Saltanat Tompiyeva arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

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Foto - Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Yeni düzenlemeyle, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığında mevcut uçuş hakları genişletilirken, havayolu işletmelerine daha esnek bir operasyon imkanının sağlandığı bildirildi. İstanbul'dan Astana ve Almatı başta olmak üzere Kazakistan'ın önemli şehirlerine gerçekleştirilebilecek seferlere ilişkin kapasite imkanları artırılırken, Ankara, Antalya ve Bodrum çıkışlı bağlantılar ile iki ülkenin diğer şehirleri arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı kaydedildi. Mutabakat kapsamında ayrıca, iki ülke hava yolu işletmelerinin karşılıklı olarak haftalık 38 frekansa kadar tarifeli kargo seferi gerçekleştirebilmesine imkan sağlandığı vurgulandı. Böylece Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaretin ve lojistik bağlantıların hava kargo taşımacılığı yoluyla daha güçlü şekilde desteklenmesinin önünün açıldığı belirtildi.

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Foto - Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Yeni mutabakat zaptı ile hava yolu işletmelerine operasyonlarını pazar koşullarına göre daha esnek şekilde planlayabilmelerine yönelik ilave imkanların da sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güncellenen uçuş noktaları ve trafik hakları sayesinde önümüzdeki dönemde iki ülke arasında yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlardaki uçuş sayılarının artırılması için daha güçlü bir hukuki ve operasyonel zemin oluşturuldu. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliğinin yalnızca hava ulaştırmasıyla sınırlı kalmayarak, havacılık emniyeti ve güvenliği, eğitim, bakım, yer hizmetleri, havalimanı operasyonları ve dijitalleşme gibi sivil havacılığın farklı alanlarında da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı."

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