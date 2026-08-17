Kardeş ülke ile yeni dönem! İmzalar sessiz sedasız atıldı

Yeni düzenlemeyle, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığında mevcut uçuş hakları genişletilirken, havayolu işletmelerine daha esnek bir operasyon imkanının sağlandığı bildirildi. İstanbul'dan Astana ve Almatı başta olmak üzere Kazakistan'ın önemli şehirlerine gerçekleştirilebilecek seferlere ilişkin kapasite imkanları artırılırken, Ankara, Antalya ve Bodrum çıkışlı bağlantılar ile iki ülkenin diğer şehirleri arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı kaydedildi. Mutabakat kapsamında ayrıca, iki ülke hava yolu işletmelerinin karşılıklı olarak haftalık 38 frekansa kadar tarifeli kargo seferi gerçekleştirebilmesine imkan sağlandığı vurgulandı. Böylece Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaretin ve lojistik bağlantıların hava kargo taşımacılığı yoluyla daha güçlü şekilde desteklenmesinin önünün açıldığı belirtildi.