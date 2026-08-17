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Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

SEFİNE Tersanesi ve ASELSAN iş ortaklığıyla yapılan Marlin isimli silahlı insansız deniz aracına çok konuşulacak bir kabiliyet kazandırdı.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda SEFİNE Tersanesi ve ASELSAN iş ortaklığıyla geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı (İDA) olan MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), kazandığı yeni kabiliyetle deniz mayınlama harekatında önemli bir aşamayı geride bıraktı.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

SEFİNE Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) ile Koç Savunma işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, MARLİN SİDA kullanılarak yerli ve milli MALAMAN Akıllı Dip Mayını'nın otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakılması gerçekleştirildi.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Yaklaşık bir yıl süren koordineli çalışmalar sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan konsept kapsamında mayın döküş harekatının insansız sistemlerle icrasına yönelik kritik kabiliyetler geliştirildi.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Bu kapsamda, mayın dökücü sistemin tasarım ve üretim faaliyetleri tamamlanırken, görev otonomisinin bir uygulaması olarak geliştirilen otonom ve uzaktan kontrollü mayın döküş algoritmaları ile görev planlama arayüzleri MARLİN platformuna entegre edildi.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Sistemlerin doğrulama ve test faaliyetleri SEFİNE Tersanesi'nde tamamlandı. Eğitim maksatlı MALAMAN mayını ile gerçekleştirilen testlerde, MARLİN SİDA'nın hem otonom hem de uzaktan kontrollü modlarda mayın döküş görevini planlandığı şekilde yerine getirdiği doğrulandı.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Bu kabiliyetin devreye alınmasıyla Türkiye, insansız deniz araçlarıyla mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasındaki yerini pekiştirirken, MARLİN platformunun modüler mimarisi ve çok amaçlı görev yapısı da bir kez daha ortaya konuldu.

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Foto - Yunanistan'ın uykuları kaçacak: Türkiye'nin SİDA'sına denizleri cehenneme çevirecek kabiliyet

Geleceğin deniz harekatlarında sürat, düşük risk, operasyonel esneklik ve yüksek gizlilik sağlayacak bu yeteneğin, Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olması öngörülüyor.

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Yorumlar

kaç tane döküyor böyle

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