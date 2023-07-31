  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

2023-07-31 15:44:40
Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı 10 balıkçı barınağının kuraklıktan olumsuz etkilendiği tespit edildi.

#1
Foto - Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Su kaybıyla birlikte Van Gölü’ndeki birçok limandaki su seviyesi yarım metrenin altına düştü. Konuya ilişkin bilimsel makale yayımlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü balıkçılığının kuraklıktan etkilenmemesi için barınakların iç alanının kum ve kayalardan temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2’si Erçek Gölü’nde ve 80’i Van Gölü’nde olmak üzere kentte toplam 82 balıkçı teknesinin kayıtlı olduğunu belirtti. Van Gölü’nde 12, Erçek Gölü’nde ise bir barınağın kıyı yapısından faydalandığını ifade eden Şube Müdürü Demir, “Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde ve yüz yüze görüşmelerde kıyı yapılardan 2’sinin doğal yapı olduğu, 10 kıyı yapısının ise kuraklıktan etkilendiği tespit edilmiştir. Ülkemizde ve Van’da etkili olan kuraklıktan dolayı Van Gölü’nün suları geri çekilmiştir. Çünkü Van Gölü bir iç sudur ve iç sular ise yağışlardan beslenmektedir. Suların geri çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri kıyı yapılarına giriş ve çıkışlarda zorluk yaşamaktadır” dedi.

#3
Foto - Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Van Gölü’ndeki bir çok kıyı yapısında su seviyesinin 0,5 metrenin altına düştüğünü dile getiren Demir, "Bilimsel çalışmaların belirlediği kıyı yapılarında su seviyesinin en düşük 0,5 metrenin üzerinde olması gerekiyor. Ancak Van Gölü’ndeki birçok kıyı yapılarındaki su seviyesi 0,5 metrenin altına düşmüştür. Bu da balıkçı teknelerinin kıyıya yanaşmada çektiği zorlukları gözler önüne sermektedir. Eğer bu kıyı yapılarında bir an önce bir çalışma yürütülmezse balıkçılar bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. Ayrıca 2 adet doğal kıyı yapısında da tekne barınağının yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

#4
Foto - Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Yaptıkları çalışmalar sonucunda kuraklıktan etkilenen balıkçı barınaklarının iç alanın taranması, kum ve kayalardan temizlenmesi gerektiğini söyleyen Demir, teknelerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için de yeterli rıhtımların yapılması gerektiğini kaydetti. Suların çekilmesiyle limandaki rıhtımlara yanaşmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden Nihat Avşar isimli balıkçı ise yaşadıkları zorluklardan dolayı kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini talep etti.

Hakan Fidan görüşmesi sonrası İsveç'ten açıklama
Dünya

Hakan Fidan görüşmesi sonrası İsveç'ten açıklama

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin önlemler üzerinde çalışıldığını açıkladı...
O karar konut piyasasını vurdu: Emlak sektöründe kriz çanları!
Ekonomi

O karar konut piyasasını vurdu: Emlak sektöründe kriz çanları!

Kredi faizlerindeki artış ve bankaların seçici davranması konut piyasasında yeni krizin habercisi olarak gösteriliyor.
Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı
Dünya

Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2019 yılında ülkesini ziyarete gelen Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yi, kırmızı halı..
Verim artacak! Toprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Aktüel

Verim artacak! Toprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyor

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle hayata geçirilen ..
Bakan Fidan'dan İsveç'e ayar: Somut adım atın
Gündem

Bakan Fidan'dan İsveç'e ayar: Somut adım atın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam dünyasında büyük tepkiye yol aç..
Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’
Gündem

Ramazan Kurtoğlu’ndan bomba çıkış! ‘Bu saatten sonra alanlar enayidir’

Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun, "Bu saatten sonra alan enayidir" ifadesini kullandığı paylaşımı dikkat çekti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23