Van Gölü'nde son durum! Bu barınaklar bilimsel çalışmalara konu oldu

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2’si Erçek Gölü’nde ve 80’i Van Gölü’nde olmak üzere kentte toplam 82 balıkçı teknesinin kayıtlı olduğunu belirtti. Van Gölü’nde 12, Erçek Gölü’nde ise bir barınağın kıyı yapısından faydalandığını ifade eden Şube Müdürü Demir, “Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde ve yüz yüze görüşmelerde kıyı yapılardan 2’sinin doğal yapı olduğu, 10 kıyı yapısının ise kuraklıktan etkilendiği tespit edilmiştir. Ülkemizde ve Van’da etkili olan kuraklıktan dolayı Van Gölü’nün suları geri çekilmiştir. Çünkü Van Gölü bir iç sudur ve iç sular ise yağışlardan beslenmektedir. Suların geri çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri kıyı yapılarına giriş ve çıkışlarda zorluk yaşamaktadır” dedi.