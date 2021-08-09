Van Gölü'nde keşfedildi! Dünyanın en büyüğü

Van Gölü'nde gizemini koruyan birçok faaliyetin olduğunu ifade eden Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, “Bugün Adilcevaz’da çok keyifli bir dalış gerçekleştirdik. Ali Ethem Keskin hocamızla yaklaşık bir haftadır birçok çekimler yaptık. Bugünde Adilcevaz’da farklı bir mikrobiyalit türüne rastladık. Bu da Ali hocamıza nasip oldu. Van Gölü’nde gizemini koruyan birçok faaliyetler var. Henüz keşfedilmemiş birçok eser var. Daha doğrusu Van Gölü gizemini koruyor. Daha farklı alanlarda çalışmalarımız var. Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferine gönderdiği yeni çeriler için Tatvan’da 3 tane kadırganın yapıldığını ve bu kadırganın ufakta olsa bir izine rastladık. Bunu da sizinle önümüzdeki zamanlarda paylaşacağız. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Van Gölü’ne kadar emek ve çaba sarf edersek azdır diye düşünüyoruz. Bugün hakikaten yeni keşfettiğimiz farklı bir mikrobiyalit türü de ortaya çıkmış oldu. Buda şunu gösteriyor 3 ayrı türe rastlamış olduk. Daha önceden 2 tür vardı. Bunların birisi peri bacası dediğimiz türden, diğerleri de tatlı su çıkışının unsurundan kaynaklı olduğu yerler vardı. Bugünde daha farklı bir türe rastladık. Buda şunu gösteriyor demek ki Van Gölü halen keşfedilmeye, halen üzerinde çalışılması gereken büyük bir efsane bir göl. Bu gölede sahip çıkmamız lazım diye düşünüyoruz. Bugünde 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluşuydu. Dalışımızı da Bitlis’in kurtuluşuna bizler armağan ediyoruz. İnşallah ileriki tarihlerde farklı dalışlarımız ve çalışmalarımız olacaktır. Bugün yeni keşfettiğimiz mikrobiyalitler daha önce karada bulduğumuz mikrobiyalitlere benziyor fakat biraz daha böyle kılıca benzer ucu sivri yapılar var. Onun dışında farklı farklı kesitler var. Üstü kapalı olan içi boş olan kesimler var. İlk defa bu alanda rastladık bu da şunu gösteriyor. Tatlı sunun herhalde kireç oranıyla kalsiyumla alakalı bir unsur olması gerek. Hocalarımız bu araştırmayı yapıktan sonra daha net bir bilgiye sahip olacağız diye düşünüyorum” dedi.