2024-06-20 09:27:47 Van Gölü'nde dalış sezonu açıldı
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde su sıcaklığının artmasıyla birlikte dalış sezonu açıldı. Volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan, 3 bin 713 kilometrekarelik alanıyla tıpkı bir deniz gibi uzanan uçsuz bucaksız suları, Van Gölü'nü dalış turizmi açısından elverişli hale getiriyor. Van Gölü, derinliklerinde inci kefali balığı başta olmak üzere, daha sonra keşfedilen mikrobiyalitler ile Vangölü Küçük Mercan balığını barındırıyor.