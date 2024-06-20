Van Gölü'nde dalış sezonu açıldı

Bu yüzden de cazibe dalış merkezi haline gelebilir. Çünkü her dalgıcın da yüksek irtifada dalmak istediğini de biliyoruz. Su altı görüşümüz 5 ila 7 metre arasında değişmektedir. Su altı zenginliklerimiz ise mikrobiyalitler, Vangölü Küçük Mercan balığı ile Van balığımızdır. Bu şekilde 3 özel noktada buluşabiliyoruz” dedi. Dalış tutkunlarını dalış eğitim okullarına davet eden Atacan, böylece Van Gölü'nün büyülü dünyasına adım atacaklarını kaydetti.