Van Gölü tükenmek üzere! Kuraklık tarihi iskelenin ayaklarını ortaya çıkardı

Giriş Tarihi:
Van Gölü kuraklıkla mücadele ediyor. Her geçen gün seviye düşüşünün yaşandığı gölde asırlık iskelenin ayakları belirdi.

Kuraklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle Van Gölü kıyılarında yaşanan çekilme, kıyı bölgelerinde dikkati çeken boyutlara ulaştı. Tarihi kalıntıların, mikrobiyalitlerin (dikit), eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntılarının görülebildiği göl kıyısında, yıllardır su altında olan bazı kalıntılar da çekilmeyle birlikte görünür hale geldi. Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde suyun çekilmesiyle ahşap iskelenin ayakları ortaya çıktı.

"GEÇMİŞTE SU ALTINDAYDI" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son yılların en önemli konu başlıklarından birinin küresel iklim değişikliği olduğunu söyledi. Bu sorunun kendini daha derinden hissettirmeye başladığını belirten Akkuş, "Küresel iklim değişiminin en iyi izleneceği noktalardan biri, Van Gölü çünkü burası kapalı bir göl. Yani gölden dışarıya hiçbir su çıktısı yok." diye konuştu. Artık kışa geç girildiğini, yaz mevsiminin ise erken karşılandığını dile getiren Akkuş, bu nedenle Van Gölü'nün çekildiğini ve bu çekilme ile geçmişte iskele olarak kullanılan yapıların ortaya çıktığına şahitlik ettiklerini vurguladı.

Muradiye ilçesindeki kıyılarda da çekilmenin yaşandığını anlatan Akkuş, şunları kaydetti: "Aslında şu anda bulunduğumuz yer geçmişte sular altındaydı fakat şu anda buranın göle uzaklığı yaklaşık 500 metre. Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış."

Yöre sakinlerinden 87 yaşındaki Mevlüt Bilici ise dedelerinin zamanında iskelenin olduğunu, o zaman ulaşımda kullanıldığını, gölün yükselmesiyle su altında kaldığını anlattı. Bilici, son yıllarda Van Gölü'nün çekilmesiyle iskelenin ayaklarının ortaya çıktığını söyledi.

